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Общество и люди

Доктор Комаровский рассказал, как не навредить иммунитету промыванием носа

21:02 9 января 2021
доктор Комаровский

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский, оригинально поздравивший украинцев с Новым годом, указал на ошибки людей, увлекающихся промыванием носа с целью поддержать влажность слизистых оболочек.

По словам медика, многие неправильно восприняли его рекомендацию и стараются очень часто промывать нос физраствором. На самом деле такое усердие может вызвать эффект обратный желаемому — слизистая станет открытыми воротами для вирусов и бактерий.

«По этому поводу сразу вспоминается наша замечательная поговорка: „Що занадто, то не здраво“. Естественно, если вы будете литрами заливать в нос ребенку физраствор и делать это три раза в день, то все, что вы описали, произойдет», — так доктор на своем официальном сайте ответил на вопрос читателя.

Комаровский пояснил, что речь идет о том, чтобы увлажнять слизистые оболочки носа, если они пересыхают.

«А когда они пересыхают? Когда вы не можете обеспечить правильные параметры воздуха — нормальную температуру и влажность. Поэтому я всегда рекомендую не капать или промывать нос, а создавать такие условия, при которых слизистая не будет пересыхать. Для этого нужно думать о термометре и гигрометре, бытовых увлажнителях и регуляторах на батареи», — пишет Комаровский.

По словам медика, если нет денег на увлажнители, то нужно обеспечить частое мытье пола и положить влажные полотенца на батареи.

«Если ребенок будет спать в теплой пижамке в комнате с температурой 18−20 градусов и влажностью 40−60%, то его не надо будет мучать промываниями носа. Опять-таки если вы раз в два-три часа закапаете в каждую ноздрю по три-четыре капли физраствора, то ничего вы оттуда не смоете», — резюмировал доктор.

Ранее Комаровский прокомментировал информацию о новом штамме коронавируса, появившемся в Великобритании. По его мнению, в последних новостях о коронавирусе в Великобритании больше политики, чем медицины.

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