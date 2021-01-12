Чек из ресторана в Буковеле впечатлил ценами

В сеть выложили фотографию чека почти на 10 тысяч гривен, которые заплатила компания, отдохнувшая в одном из ресторанов на горнолыжном курорте Буковель.

Фото в Twitter опубликовал журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый. Правда, он уточнил, что чек не его, а найден им в социальных сетях.

Так, тарелка борща стоит 215 гривен, столько же заплатили и за куриный бульон, а вот порция ребрышек BBQ обошлась в 520 гривен. Самый дорогой продукт в чеке — алкогольный напиток «Хреновуха» — тысяча гривен за литр. Правда, один из отдыхающих обошелся 100 граммами за 100 гривен.

Просто ціни в Буковелі…

Готель Кайзер… pic.twitter.com/CMssW7yZSm — Дмитро БЕСПАЛИЙ (@DmitryBespalyUA) January 12, 2021

Ранее в сеть выложили видео столпотворения перед подъемниками в Буковеле 8 января — в день, когда в Украине вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые продлятся до 24 января.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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