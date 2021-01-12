28.06 / 28.29 33.93 / 34.39
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Чек из ресторана в Буковеле впечатлил ценами

10:37 12 января 2021
Ресторан

В сеть выложили фотографию чека почти на 10 тысяч гривен, которые заплатила компания, отдохнувшая в одном из ресторанов на горнолыжном курорте Буковель.

Фото в Twitter опубликовал журналист и общественный деятель Дмитрий Беспалый. Правда, он уточнил, что чек не его, а найден им в социальных сетях.

Так, тарелка борща стоит 215 гривен, столько же заплатили и за куриный бульон, а вот порция ребрышек BBQ обошлась в 520 гривен. Самый дорогой продукт в чеке — алкогольный напиток «Хреновуха» — тысяча гривен за литр. Правда, один из отдыхающих обошелся 100 граммами за 100 гривен.

Ранее в сеть выложили видео столпотворения перед подъемниками в Буковеле 8 января — в день, когда в Украине вступили в силу жесткие карантинные ограничения, которые продлятся до 24 января.

Иллюстративное фото с Pixabay.

1499

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Алла Добкина

Дочь Добкина засветила татуировки в интимном месте

Алексей Панин

Мать Алексея Панина не могут похоронить уже несколько дней — ждут возвращения актера из Испании

Луо Лили

Светская львица-миллионерша погибла, выбросившись из окна голой с пятимесячным ребенком на руках

Ресторан

Чек из ресторана в Буковеле впечатлил ценами

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер