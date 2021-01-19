Ройтбурд высмеял страдания «ущемленных» поборников русского языка в Украине

Директор Одесского художественного музея Александр Ройтбурд написал в Facebook ироничный пост по поводу обязательного применения в сфере услуг украинского языка.

Художник приводит знакомые фразы, звучащие почти одинаково что по-украински, что по-русски, которые все жители нашей страны прекрасно понимают.

По его словам, если в ресторане ему придется вместо русского «вино» назвать напиток по-украински, то как после этого он сможет читать Пушкина в оригинале.

«И никто не встает на защиту бедного притесняемого русского языка! Ганьба!», — так Ройтбурд закончил свой ироничный пост.

Подписчики художника поддержали его сарказм и пишут, что бороться нужно не с языком, а с массовой безграмотностью.

Напомним, с 16 января вступила в силу статья 30 закона о языке, согласно которой в сфере обслуживания коммуникация должна происходить только на государственным языке. За нарушения работников сферы услуг могут штрафовать. Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь уже рассказал, как действовать, если право клиента получить услугу на украинском языке нарушено.

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