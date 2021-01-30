"С пополнением в семье!" Мужчина и его невеста — резиновая кукла "родили" ребёнка

В Китае в провинции Сянган (Гонконг) мужчина по имени Се Тяньжун решил, что его больше не привлекают обычные девушки, и вот уже два года счастлив с новой возлюбленной — резиновой секс-куклой в натуральную величину по имени Моти. У пары даже «родился» ребёнок, тоже игрушечный, пишет Lad Bible.

36-летний мужчина понял, что хочет провести жизнь с силиконовой подругой, ещё 10 лет назад, но тогда из-за дороговизны не мог себе позволить её купить. Мечта сбылась в 2019 году — в начале января Се Тяньжун объявил о помолвке в присутствии своей семьи.

Молодой жених признался, что никогда не занимался сексом с Моти и даже не пытался её поцеловать. Каждый вечер он протирает подругу влажной тканью, а потом наносит тальк, чтобы сохранить реалистично выполненную кожу игрушки.

Китаец рассказал, что живые девушки всегда просят его о чем-то, а резиновая избранница ничего от него не требует, поэтому «с ней легче встречаться». Се Тяньжун покупает секс-кукле дорогую одежду и бельё, фотографируется с нею и чувствует себя счастливым.

Как писали «ФАКТЫ», это не первый подобный случай. Так, в ноябре живущий в Казахстане 35-летний бодибилдер, которого многие пользователи Сети называют «двоюродным братом Коннана МакГрегора», решил жениться на резиновой женщине Марго.

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