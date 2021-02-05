Алену Омович в "намыленной" футболке сравнили с монстром из известного фильма

Известная блогерша Алена Омович, выложившая в соцсеть фотографию в мокрой футболке, вновь нарвалась на критику.

«Мылила футболку, как могла», — иронизирует Омович в комментарии к фото, размещенном в Instagram.

Блогерша стоит в бассейне, на ней надеты плавки, не скрывающие татуировку, и мокрая футболка, облепившая ее большую грудь.

Один из интернет-пользователей образно написал о своем впечатлении от фото, упомянув о персонаже из кинофильма «Чужой».

Ранее Алене Омович «доставалось» за чрезмерную худобу. Блогерша, выложившая в соцсети фото в обновках и ожидающая подобных комментариев, даже поспешила опередить фолловеров, написав: «Давайте еще раз все дружно напишем под этим фото, что я очень похудела. А то я ж не вижу этого, наверное». Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

А невестка покойного Геннадия Кернеса, Юлия Привалова, как-то опубликовала фото Омович на своей страничке в Instagram, написав, что ей понятно почему людям не очень интересны ее посты о здоровом образе жизни. Интернет-пользователи с большим интересом смотрят обнаженное женское тело.

Фото Алены Омович из соцсетей.

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