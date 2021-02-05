27.73 / 27.93 33.07 / 33.49
Киев: -5
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Алену Омович в "намыленной" футболке сравнили с монстром из известного фильма

16:32 5 февраля 2021
Алена Омович

Известная блогерша Алена Омович, выложившая в соцсеть фотографию в мокрой футболке, вновь нарвалась на критику.

«Мылила футболку, как могла», — иронизирует Омович в комментарии к фото, размещенном в Instagram.

Блогерша стоит в бассейне, на ней надеты плавки, не скрывающие татуировку, и мокрая футболка, облепившая ее большую грудь.

Один из интернет-пользователей образно написал о своем впечатлении от фото, упомянув о персонаже из кинофильма «Чужой».

Ранее Алене Омович «доставалось» за чрезмерную худобу. Блогерша, выложившая в соцсети фото в обновках и ожидающая подобных комментариев, даже поспешила опередить фолловеров, написав: «Давайте еще раз все дружно напишем под этим фото, что я очень похудела. А то я ж не вижу этого, наверное». Реакция подписчиков не заставила себя долго ждать.

А невестка покойного Геннадия Кернеса, Юлия Привалова, как-то опубликовала фото Омович на своей страничке в Instagram, написав, что ей понятно почему людям не очень интересны ее посты о здоровом образе жизни. Интернет-пользователи с большим интересом смотрят обнаженное женское тело.

Фото Алены Омович из соцсетей.

72

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Анджелина Джоли

Ноги от ушей: дочери Анджелины Джоли Шайло и Вивьен впечатлили модельными фигурами

Мишина и Эллерт

В жизни Мишиной и Эллерта «появилась еще одна женщина»

Ефремов

Раскрылась "тайна" исчезновения Ефремова из колонии

Ксения Кошевая

Тесть Евгения Кошевого оказался шулером «всесоюзного масштаба» — его убили

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер