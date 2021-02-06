"Чунга-чанга": жена олигарха Ярославского восхитила новым образом, закрутив волосы в "пружинки"

Жена украинского бизнесмена Александра Ярославского Марина обожает эксперименты, но только в том случае, если они не кардинальные.

Так, если раньше у Марины были прямые волосы, то теперь она закрутила их в пружинки.

«А вы как относитесь к смене образа?» — спросила она у подписчиков.

Фолловеры Марины осыпали ее комплиментами и милыми эпитетами.





Как известно, Марина Свентицкая и Александр Ярославский познакомились 14 лет назад. После 12 лет совместной жизни Ярославский сделал Марине предложение. Свадьбу молодожены сыграли в Лондоне в 2018 году. Для Ярославского брак с Мариной Свентицкой является третьим. Пара воспитывает троих детей — сына и двух дочерей. Разница в возрасте между супругами составляет 29 лет.

Александр Ярославский — украинский бизнесмен, бывший совладелец «УкрСиббанка» и экс-президент харьковского ФК «Металлист», президент группы DCH. Его влияние в родном Харькове очень велико.

Фото Instagram/marinka

346

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter