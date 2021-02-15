День доброты 2021: душевные поздравления и красивые открытки

17 февраля в мире отмечают благородный праздник — День спонтанного проявления доброты. Его учредили по инициативе благотворительных организаций. И хоть добрые дела важно совершать не зависимо от дат, 17 февраля — отличный повод проявить великодушие, подарить чуточку счастья тем, кто нуждается.

«ФАКТЫ» подобрали душевные поздравления и красивые открытки, которые можно переслать друзьям.

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

Доброта — простое слово,

Но как много силы!

Доброта всегда честна,

Ярка и красива.

Пусть она живет в душе,

Путь пускай укажет.

То, что правит лишь она,

Пусть скорей докажет.

Будьте чаще к своим ближним

Вы добросердечными.

И тогда любовь и счастье

Будут бесконечными.

Доброта спасет весь мир —

Истинна известная.

В жизни серой и суровой,

Как нельзя уместная.

В день всемирный доброты,

Улыбнитесь, люди.

Пусть от солнечной улыбки

Мир добрее будет.

Давайте будем всем дарить

Добро в день доброты,

И сразу станет мир светлей,

И сбудутся мечты,

Пусть этот праздник счастье всем

И радость принесет,

Людей с открытою душой

Добро всегда найдет!

Когда добро царит везде —

Счастливы люди на земле.

Покой в душах их и сердцах,

Минует всех печаль и страх.

Желаем радости большой,

Пусть в этот праздник доброты

У всех все будет хорошо,

Сбываются пусть все мечты!

Проявляй доброту не спонтанно,

Каждый миг, каждый час, просто так

Пусть кому-то покажется странным

Он от ныне богач, не бедняк

Просто так улыбнись на рассвете,

Для врагов не жалей доброты.

Проявляй, пусть никто не заметит

Это все просто так делай ты…

Напомним, что 13 ноября отмечали Всемирный день доброты.

Открытки от Bonnycards.ru

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