День ангела Галины 2021: самые красивые открытки и поздравления

Гали, Галочки, Галины 23 февраля отмечают День ангела. В переводе с древнегреческого это имя означает «спокойная».

Предлагаем поздравить Галин с именинами. «ФАКТЫ» подобрали красивые открытки и душевные поздравления.

В чистый, светлый праздник именин,

Вас, Галина, поздравляю я!

И желаю Вам достичь вершин,

О которых мечтали всегда!

Пусть и в зиму, и в жаркое лето

Счастье, вера Вас ждут на пути!

Чтоб любовью Вы были согреты,

Чтоб удача ждала впереди!

Несравненная Галина,

Словно Рубенса картина,

Хорошеешь с каждым днём,

Преуспела ты во всём.

Мастерица на все руки,

Никогда не знаешь скуки,

Как пчела, кружишь весь день,

Незнакома тебе лень.

Лучезарной оставайся,

В море радости купайся,

Только счастье в дверь впускай,

Никогда не унывай!

Друзьями и семьёй она любима,

Она, как воздух, нам необходима,

Она спокойна и непоколебима,

Она — наша прекрасная Галина!

Поверь, что вовсе не для галочки

Поём мы дифирамбы нашей Галочке,

Ведь наша Галя заслужила это,

Да будет счастьем жизнь её согрета,

Пусть воплощает все мечты Галина,

Пусть будет она ангелом хранима!

Как звездочка в небе,

Вы прекрасная постоянно.

Вы, Галина, наша дорогая,

Всегда радуете нас.

Хотим побажать сегодня

В этот праздничный для Вас время,

Море радости и любви,

Поцелуй — вот для Вас!

Напомним, 2 февраля отмечали День ангела Ксении.

Открытки от bonnycards.ru

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