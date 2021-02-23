Доктор Комаровский похвастался уловом в 17-градусный мороз

Педиатр и телеведущий Евгений Комаровский не только дает советы по медицине, но и пропагандирует здоровый образ жизни. Известно, что Комаровский — заядлый рыболов. В соцсети медик рассказал о недавней зимней рыбалке и показал улов.

«Правильно проведенный выходной — залог здоровья! Никаких диванов, интернетов и телевизоров, гуляем в любую погоду!»— написал он под фото.

В связи с тем, что у Комаровского подписчики по всему миру, в комментариях они рассказали о ситуации в своих странах и регионах. Где-то на севере минус 39. При такой температуре на рыбалку никто не поедет. В Ирландии, например, жесткий локдаун. Из дома можно выходить на небольшое расстояние.

Один из любителей рыбной ловли написал, что на зимнюю рыбалку берет своего сына с двух лет. Многие интересуются у Комаровского, где именно он ловил рыбу.

Напомним, доктор Комаровский постоянно дает советы украинцам. Рекомендации публикует в соцсетях и на канале YouTube. Больше всего советов Комаровский посвятил защите от коронавируса.

Фото Instagram/doctor_komarovskiy

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