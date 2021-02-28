Замужняя учительница математики занялась сексом с семиклассником и попала за решетку

В США произошел новый скандал, связанный с отношениями между педагогом и учащимся: в штате Алабама арестовали 27-летнюю замужнюю учительницу математики Эштон Алану МакКласки за сексуальный контакт с учеником седьмого класса, пишет МК со ссылкой на Daily Mail.

Преподавателю предъявили обвинение в сексуальной связи с учащимся младше 17 лет и запретили общаться с жертвой. Впоследствии шериф округа Лодердейл Рик Синглтон выпустил МакКласки под залог в размере 50 тысяч долларов.

Теперь же преподавательнице грозит тюремное заключение сроком от двух до 20 лет и постоянный запрет на преподавание. Так как оказалось, что семиклассник — член семьи сотрудника офиса шерифа, то дело учительницы было передано в Государственное бюро расследований (SBI) Алабамы из-за конфликта интересов.

Директор школы, где преподавала МакКласки, заявила, что американка была отправлена в отпуск после предъявления ей обвинения. Женщина замужем в течение трех лет, столько же она преподает в школе.

Как писали «ФАКТЫ», ранее сообщалось, что в США учительница и бывшая королева красоты Рэмси Бирс была приговорена к двум годам тюрьмы за развращение 14-летнего ученика и распространение материалов непристойного характера.

Также ранее винницкое мессмедиа сообщило о сексуальном скандале в одной из школ области, где в одном из кабинетов «застукали» учительницу со старшеклассником.

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