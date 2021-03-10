День ангела Ольги 2021: самые красивые открытки и поздравления

Обладательницы древнего имени Ольга отмечают День ангела несколько раз в году. 14 марта — один из них. Предлагаем поздравить знакомых с именинами, отправив красивые открытки и поздравления в стихах.

В этот твой чудесный, яркий день,

Олечка, тебя я поздравляю.

Чтоб цвела всю жизнь ты, как сирень,

Искренне сегодня пожелаю.

Солнышко пусть для тебя горит,

Звезды золотой одарят пылью,

Месяц пусть о счастье говорит,

Сказка для тебя пусть станет былью!

Первой быть во всём шанс дали —

Ольгой ведь тебя назвали.

Знаешь, в имени есть тайна…

Да, сильна необычайно,

Редко женщин таких встретишь,

А в толпе — точно заметишь:

Восхитительна, красива,

Обаятельна, игрива…

Кто тебя, Олюнчик, знает,

… тот сегодня поздравляет.

Разве есть на свете краше?

Умничка ты, Оля, наша!

Красавица Ольга ко всем благосклонна,

Умна и практична, и знает, как жить,

Мы рады поздравить ее, и желаем,

Лишь только улыбку и радость дарить!

Всегда оставайся такой же задорной,

Немного упрямой, но с чистой душой,

Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,

А мы дружно вместе привет шлем большой.

Оленька — как солнышко,

Как лучик золотой!

Ты как будто звездочка

С теплою душой!

Поздравляю, Ольга.

Люби, живи, цвети!

Счастья тебе столько —

Чтоб не унести!

У Олечки сегодня именины,

А это значит — будем поздравлять,

Любви и счастья вечные картины

Пускай судьба научит рисовать.

А я тебе желаю море смеха,

Вагон любви и счастья океан,

Во всех делах удачи и успеха,

Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.

Напомним, что с 14 марта заканчивается Масленица и начинается Великий пост.

Фото bonnycards.ru

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