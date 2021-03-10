День ангела Ольги 2021: самые красивые открытки и поздравления
Обладательницы древнего имени Ольга отмечают День ангела несколько раз в году. 14 марта — один из них. Предлагаем поздравить знакомых с именинами, отправив красивые открытки и поздравления в стихах.
В этот твой чудесный, яркий день,
Олечка, тебя я поздравляю.
Чтоб цвела всю жизнь ты, как сирень,
Искренне сегодня пожелаю.
Солнышко пусть для тебя горит,
Звезды золотой одарят пылью,
Месяц пусть о счастье говорит,
Сказка для тебя пусть станет былью!
Первой быть во всём шанс дали —
Ольгой ведь тебя назвали.
Знаешь, в имени есть тайна…
Да, сильна необычайно,
Редко женщин таких встретишь,
А в толпе — точно заметишь:
Восхитительна, красива,
Обаятельна, игрива…
Кто тебя, Олюнчик, знает,
… тот сегодня поздравляет.
Разве есть на свете краше?
Умничка ты, Оля, наша!
Красавица Ольга ко всем благосклонна,
Умна и практична, и знает, как жить,
Мы рады поздравить ее, и желаем,
Лишь только улыбку и радость дарить!
Всегда оставайся такой же задорной,
Немного упрямой, но с чистой душой,
Ведь ждет на пути тебя счастье и солнце,
А мы дружно вместе привет шлем большой.
Оленька — как солнышко,
Как лучик золотой!
Ты как будто звездочка
С теплою душой!
Поздравляю, Ольга.
Люби, живи, цвети!
Счастья тебе столько —
Чтоб не унести!
У Олечки сегодня именины,
А это значит — будем поздравлять,
Любви и счастья вечные картины
Пускай судьба научит рисовать.
А я тебе желаю море смеха,
Вагон любви и счастья океан,
Во всех делах удачи и успеха,
Чтоб гибок был всегда твой стройный стан.
Напомним, что с 14 марта заканчивается Масленица и начинается Великий пост.
Фото bonnycards.ru136
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