Полиция завела дело из-за «любви» 8-летней блогерши

Правоохранители открыли уголовное производство о «распространение порнографии» из-за публикаций в соцсетях фотографий юных блогеров: 8-летней украинки Миланы М и 13-летнего россиянина Паши П. Об этом сообщает «Суспільне».

Полиция открыла уголовное производство по статье о ввозе, изготовлении, сбыте и распространении порнографических предметов, заявили в отделе коммуникации полиции Киевской области. В ведомстве также сообщили, что мать девочки вызвали на допрос.

Статьей 301 УК предусмотрено наказание в виде штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан либо лишение (или ограничение) свободы на тот же срок.

«Я обратился и к киберполиции, и в социальные службы с письмом по расследованию этих случаев, и после установления всех фактов мы уже можем давать какие-то выводы», — прокомментировал ситуацию уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

Он считает публикации откровенного контента с участием детей аморальными и недопустимыми.

«Это очень провокационные материалы, которые могут оказать негативное влияние не только на этих самых детей, но и на всю детскую аудиторию Украины», — заявил омбудсмен.

Он высказал предположение, что страницами детей в соцсетях занимаются российские продюсеры.

«Много видео, которые распространяются со страницы именно из Москвы. Это то, что удалось исследовать», — сказал Кулеба.

Он отметил, что на публикации откровенного контента с участием детей зарабатывают взрослые люди.

«Это и родители этих детей, и режиссеры, которые, возможно, пишут сценарии, пишут тексты, дети потом проговаривают, и это позволяет привлекать миллионные аудитории к просмотру, и, конечно же, привлекать немалые средства», — считает Кулеба.

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