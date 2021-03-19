День таксиста 2021: забавные открытки и поздравления

22 марта отмечают профессиональный праздник работники службы такси. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне начали работать первые автомобили со специальными счетчиками. Это и были первые такси. Кстати, машины были зеленого и красного цветов, а позже их перекрасили в желтый.

Сейчас без этой службы сложно представить свою жизнь. На такси можно добраться и по воде и по суше, существуют воздушные такси. В этот профессиональный праздник не забудьте поздравить знакомых, пожелать им легкой дороги, хороших пассажиров и надежных железных коней.

«ФАКТЫ» подготовили подборку открыток и поздравлений.

Тебе желаю в День таксиста

Всегда успешно таксовать,

И довозить клиентов быстро,

Чтоб чаевые получать!

Пускай тебя твоя машина

Не смеет в жизни подводить!

Пусть будет полон бак бензина,

Чтоб ты клиентов мог возить!

Мы с Днем таксиста поздравляем.

Дороги ровной пожелаем,

Всегда зеленого пути,

Поменьше пробок впереди.

И пусть клиентов будет много,

Поменьше полицейских строгих,

Машина чтоб не подводила

И много денег приносила.

Всегда удачного пути

И только счастья впереди.

А торопиться — лишь домой,

К семье любимой и родной!

Поздравляю вас, таксисты,

С днем профессиональным.

Пусть каждый будет пассажир

Для вас лишь идеальный.

Пустых и чистых вам дорог,

И выручки приличной.

В семье и дома пусть всегда

Все будет лишь отлично.

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Открытки от bipbap.ru

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