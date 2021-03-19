День таксиста 2021: забавные открытки и поздравления
22 марта отмечают профессиональный праздник работники службы такси. Именно в этот день в 1907 году в Лондоне начали работать первые автомобили со специальными счетчиками. Это и были первые такси. Кстати, машины были зеленого и красного цветов, а позже их перекрасили в желтый.
Сейчас без этой службы сложно представить свою жизнь. На такси можно добраться и по воде и по суше, существуют воздушные такси. В этот профессиональный праздник не забудьте поздравить знакомых, пожелать им легкой дороги, хороших пассажиров и надежных железных коней.
«ФАКТЫ» подготовили подборку открыток и поздравлений.
Тебе желаю в День таксиста
Всегда успешно таксовать,
И довозить клиентов быстро,
Чтоб чаевые получать!
Пускай тебя твоя машина
Не смеет в жизни подводить!
Пусть будет полон бак бензина,
Чтоб ты клиентов мог возить!
Мы с Днем таксиста поздравляем.
Дороги ровной пожелаем,
Всегда зеленого пути,
Поменьше пробок впереди.
И пусть клиентов будет много,
Поменьше полицейских строгих,
Машина чтоб не подводила
И много денег приносила.
Всегда удачного пути
И только счастья впереди.
А торопиться — лишь домой,
К семье любимой и родной!
Поздравляю вас, таксисты,
С днем профессиональным.
Пусть каждый будет пассажир
Для вас лишь идеальный.
Пустых и чистых вам дорог,
И выручки приличной.
В семье и дома пусть всегда
Все будет лишь отлично.
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Открытки от bipbap.ru59
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