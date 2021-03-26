«В Италии только в одном нашем конном шоу выступают почти 50 каскадеров из Украины»

Ферма на полторы сотни оленей, ланей и муфлонов элитных пород появилась под Конотопом два с половиной года назад. Дело необычное и затратное. Но его держит на плаву и развивает сумчанин Дмитрий Русанов, работающий в Италии в конно-трюковом шоу. О своем увлечении животными, а также о многом другом он рассказал в интервью «ФАКТАМ».

«Племенной олень-самец с отличной родословной может стоить 35—50 тысяч евро»

— Дмитрий, почему вы, состоявшийся в профессии каскадер, решили заниматься разведением диких животных? Логичнее было бы запустить свое конное шоу в Украине.

— Согласен. В Европе много подобных шоу. Были предложения создать такое в Крыму. Уже готовился проект, искали территорию, но грянула война и оккупация… Хорошо, что деньги еще не вложили. Сейчас мы активно разрабатываем новый проект.

А с оленьей фермой получилось вот как. Работая за границей, я видел, с какой любовью европейцы относятся к природе и животным. А чем мы хуже? Надо работать на подрастающее поколение, чтобы наши дети видели животных не только в зоопарке или Интернете. Три года назад мы вместе с Конотопским гослесхозом и его директором Виталием Барановым приобрели первого благородного оленя. Потом у меня на родине совместно с моим единомышленником Виктором Галой открыли ферму по разведению племенных благородных оленей, ланей, муфлонов. Животных элитных племенных линий приобретали в странах Балтии. За два с половиной года я завез в Украину около 500 особей. Больше сотни — на свою ферму, остальных — для желающих заняться этим делом.

У нас один вид оленей — европейский. На ферме есть четыре племенные ветви — британская, новозеландская, австрийская и румынская. Вся разница в форме и длине рогов, количестве отростков. Именно по рогам опытный зоолог прочитает биографию оленя. Рога — это живой паспорт племенного самца. Поэтому мы сохраняем все сброшенные рога для племенного дела и ведем их учет. Вот, к примеру, чистокровный англичанин Руни родом из знаменитой оленьей фермы в британском городе Вобурн. Его отец в свое время был чемпионом оленьего племени Европы. Характер у Руни не мед. Он не вальяжный аристократ, а настоящий рыцарь. Очень хочет демонстрировать свою силу. Я назвал его в честь футболиста «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни — выдающегося форварда. Наш Руни рыжий и курносый, как его знаменитый тезка.

На ферме Дмитрия Русанова полторы сотни оленей, ланей и муфлонов элитных пород

— Разведение элитных диких животных, наверняка, затратное дело?

— Судите сами. Племенной олень-самец с отличной родословной стоит пять — семь тысяч евро. Оленухи — до трех с половиной тысяч евро. Есть олени, которые стоят и 35—50 тысяч евро. Это настоящие аристократы. Лани и муфлоны стоят в пределах полутора-двух тысяч евро.

Да, разведение и содержание диких животных очень затратно. Но в Европе есть тысячи ферм, где в полувольных условиях выращивают животных. И в Украине этим занимаются все больше и больше энтузиастов. В Сумской области я помог обустроить еще одну такую ферму, приобрести животных. Есть предложения и из других областей. Надеюсь, что через пять — десять лет весь мир охотно будет покупать украинских племенных оленей или ланей. И ездить смотреть наши конно-трюковые шоу.

Я впервые в жизни сел на коня в шесть лет. Увидел на улице телегу, на которой везли в поле воду, и попросил конюха покататься на лошадке. Он разрешил, моя бабушка тоже была не против. И я самостоятельно залез на смирную старенькую лошадку. Совсем не боялся. Наоборот, был на седьмом небе от счастья. Будучи школьником, все свободное время проводил на сельской конюшне. Подружился с конем Гравым. Очень необычный конь моей любимой ярко-рыжей масти. Вообще, когда человек и лошадь только знакомятся, именно конь выбирает себе друга. Лошади — они как и люди, среди них есть холерики, флегматики, меланхолики. И если темпераменты человека и животного не совпадают, то им вместе будет очень сложно найти общий язык.

В школе я занимался также борьбой. Поэтому сделал довольно необычный для моих одноклассников выбор — поступил в столичную Национальную академию руководящих кадров культуры и искусств по специальности режиссер оригинально-трюкового жанра.

В профессии каскадера много направлений. Это и фехтование, и акробатика, и боевые искусства, и стрельба. Я специализировался на конных трюках. Мы принимали участие в съемках фильмов и сериалов. Во время работы над фильмом «Тарас Бульба» познакомился с Богданом Сильвестровичем Ступкой. Преклоняюсь перед его талантом и человеческими качествами. Снимался я и в фильме «Девять жизней Нестора Махно». Правда, увидев меня на большом экране, вряд ли кто узнает. Зрители видят каскадера, но не его лицо. Таковы особенности нашей профессии.

«Далеко не каждый спортсмен с могучими бицепсами и отличной подготовкой может стать хорошим каскадером»

— А кто, на ваш взгляд, может быть каскадером? Много ли среди них профессиональных спортсменов?

— Я отвечу так. В чем отличие между трусом и храбрецом? Ведь оба одинаково боятся. Страх — это инстинкт, без которого не выжить. Но трус пасует перед опасностью, а храбрец делает шаг вперед и ищет путь, чтобы победить страх. В нашей профессии это проявляется очень ярко. Поэтому далеко не каждый спортсмен с могучими бицепсами и отличной подготовкой может стать хорошим каскадером. Тут главное сила воли и духа, умение владеть собой. Хотя, конечно, надо всегда держать себя в отличной физической форме.

К сожалению, наша профессия довольно часто притупляет чувство страха. Я это узнал на собственном опыте. Ломал руки, ноги, разбивал лицо в кровь. Ребра ломал, и теперь они срослись неправильно. Сейчас ошибки бурной молодости часто дают о себе знать болью в местах старых травм.

— Как вы оказались в Италии?

— Можно сказать, случайно. С нашей кафедрой тесно сотрудничали представители итальянского конно-трюкового шоу. И вот один из участников сломал руку перед самой поездкой. Срочно нужно было найти замену, и выбор пал на меня. Оказавшись в Италии, смотрел на все квадратными глазами. Думал, куда это меня, простого сельского парня, занесла жизнь? И почему? (Смеется.)

Я стал работать в грандиозном парке развлечений «Мувиленд» в городе Лацизе на севере Италии. Это берег озера Гарда, красивейшее место, куда съезжаются тысячи туристов со всего мира. Мне довелось участвовать в военно-историческом конном шоу. Понятно, что в «рыцари» сразу не посвятили. Начал свою карьеру «оруженосцем». Это как Дон Кихот и Санчо Панса. Вот я был Санчо Панса. И конь у меня был свой, очень достойный и интересный. Мой первый итальянский питомец.

Микеле — лошадь англо-испанской крови. Очень умный конь, работал в шоу около 20 лет — со дня основания. Сначала достойно служил рыцарским скакуном, а с возрастом стал вспомогательным. Конь добросовестно прослужил мне и умер за кулисами после выступления. Тогда его уже опекала еще одна участница шоу — тоже украинка. Только зашли за кулисы после выступления, и там конь пал… Очень достойная смерть, как у настоящего актера, который ушел в вечность на сцене…

Через несколько лет, когда я уже был посвящен в «рыцари», у меня появился огненно-рыжий жеребец Дизель аргентинской породы. Аргентинцы — очень горячие и импульсивные лошади. Одна из пород, которые выступают на коридах в Испании. Долго мы с Дизелем привыкали друг к другу. Долго он меня не признавал. Но я каждый раз, сцепив зубы, снова и снова возвращался к коню, разговаривал с ним. И Дизель признал меня. Мы работаем вместе уже десять лет! Честно скажу, это мой самый лучший и верный друг.

Дмитрий Русанов работает в конно-трюковом шоу уже много лет

«Конь-каскадер никогда не наступит на упавшего с него человека»

— Во время выступлений сражаетесь настоящим оружием или бутафорским?

— Мечи, алебарды, копья у нас тупые, но весят точно так же, как настоящее средневековое оружие. И доспехи тяжелые — сделаны по всем правилам реконструкции. Если получишь по голове таким мечом, то очень даже больно. Однажды мне одним ударом по шлему выбили несколько зубов. Было, что в горячке боя пальцы сломали. К счастью, и зубы я вставил, и пальцы срослись. Иногда крови бывает очень много, но под латами и рыцарским шлемом этого не видно. Зато публика в восторге! Древнеримское «Хлеба и зрелищ!» актуально до сих пор.

В таких шоу неукоснительно соблюдается неписаный кодекс чести участника — обязательно покинуть арену с гордо поднятой головой, своими ногами, с улыбкой на лице. Но бывали случаи, когда люди получали такие травмы и удары, что теряли сознание и не могли встать. В психологии лошади-каскадера есть один очень важный момент. Конь никогда не наступит на человека, который упал с него, даже если скачет галопом в табуне, все равно перепрыгнет через лежащего человека. У меня и моих коллег не раз такое случалось.

Конечно, оплата за нашу работу солидная. Когда я только начинал свою карьеру, получал до тысячи евро в месяц. Тогда в Украине средняя зарплата составляла около 150 евро в месяц. А тут у 19-летнего вчерашнего студента такие деньги! Денежные оклады у нас постоянно повышались. Но в 2008—2010 годах из-за финансового кризиса ситуация ухудшилась. И нынешний — в связи с пандемией коронавируса тоже больно ударил по нашей деятельности.

— Выступают ли в вашем шоу украинцы?

— Конечно, украинцы всегда выступали и в нашем, и в других шоу. Поэтому мне было легко адаптироваться к жизни в Италии. В настоящее время только в нашей труппе работают 50 ребят со всей Украины. В основном, молодые, энергичные, крепкие парни и девушки — каскадеры. Очень много выходцев из Запорожской области. Какие трюки на конях они выделывают! Среди наших наездников и трюкачей все-таки запорожцы самые лучшие. Казацкая кровь, гены дают о себе знать. Есть и профессиональные спортсмены. Работает у нас девушка, которая защищает честь Украины на конных соревнованиях. Большинство из нас вынуждены жить и работать на две страны. К сожалению, в Украине профессия каскадера пока не особо ценится. Разве что коммерческие проекты.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», певица Камалия не жалеет средств и тратит тысячи долларов ежемесячно на свое увлечение конным спортом.

Фото предоставлено Дмитрием РУСАНОВЫМ

17

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter