5 червня центр Києва закриють для транспорту через велопробіг і концерт зірок опери

У суботу, 5 червня, в столиці знову перекриють кілька вулиць. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Рух транспорту буде обмежений по маршруту проведення спортивно-масового заходу «Всеукраїнський велодень в Києві».

Заїзд пройде за маршрутом: Софійська площа — вул. Володимирська — вул. Богдана Хмельницького — вул. Хрещатик — Володимирський узвіз — Поштова площа — вул. Набережно-Хрещатицька — Гаванський міст — вул. Набережно-Рибальська — Північний міст — вул. Трухановская — парк «Муромець».

В цей же день о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери». Буде обмежений транспортний рух уздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською), а також на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

Раніше в п'яти районах Києва перекрили вулиці в зв'язку з приїздом президента Польщі.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

440

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter