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Суспільство та люди

Мовний скандал з Ніцой і Довбиком: футболіст начебто подзвонив письменниці

11:25 1 липня 2021
Артем Довбик

Після випаду Лариси Ніцой на адресу автора переможного голу збірної України у матчі Євро-2020 Артема Довбика футболіст зателефонував письменниці. Про це вона повідомила в своєму Facebook.

«Я розповідала йому, що українській зірці і герою неприпустимо говорити в публічному просторі неукраїнською мовою. Пояснювала, чому. А він казав, що хоч його батьки й українськомовні, він постійно перебував з російськомовними тренерами», — розповіла подробиці розмови Ніцой.

За її словами, Довбик заявив, що тепер на прес-конференціях буде говорити українською мовою.

«Це була б гарна історія. Занадто гарна. І мені дуже хочеться в неї вірити. Але я думаю, що то був не Артем, і то було шахрайство. Чи може я вже така зневірена?» — додала Ніцой.

Сам Довбик, який активно веде Instagram, нічого про спілкування з письменницею не повідомив.

Нагадаємо, в мережі розгорілися палкі суперечки через висловлювання Ніцой на адресу Довбика.

Фото uefa.com

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