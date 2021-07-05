27.15 / 27.36 32.14 / 32.50
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Всесвітній день поцілунків: романтичні листівки та привітання

7:04 6 липня 2021
Всесвітній день поцілунків&nbsp;— листівка

6 липня відзначають Всесвітній день поцілунків (англ. WorldKissDay або WorldKissingDay). Це неофіційне свято виникло в кінці XIX століття у Великобританії. За однією з версій, ініціатором став дантист. На його думку, якщо люди стануть частіше цілуватися, то почнуть краще стежити за гігієною порожнини рота, частіше звертатися до стоматологів.

Цього дня у всьому світі прийнято проводити різні заходи, конкурси, як «Найдовший поцілунок», «Найкрасивіший поцілунок», «Незвичайний поцілунок» і тому подібні.

«ФАКТИ» пропонують привітати близьких, друзів і просто знайомих з цим позитивним святом і підняти настрій. Це ще один привід виявити свої почуття.

«Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом!»

День поцілунків свято романтичне
І хтось придумав його відзначати.
Тому привід сьогодні чудовий
З ранку до вечора тебе цілувати.

«Поцілунком маму, тата, доньку, братика, сестричку, сина в щічку і подругу, і коханих, просто в губи. Сьогодні в день, присвячений ніжним поцілункам, ми даруємо всім близьким ці приємні миті. Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків».

***

Сьогодні найкращий в році день,
Цілуйтеся всі, кому не лінь,
З прекрасним святом всіх вітаємо,
Ніжності, ласки любові бажаємо.
Цілуйтеся на здоров'я, не соромтеся,
В любові від щирого серця зізнавайтеся,
У вас є двадцять чотири години,
Щоб привітати кохану людину.

«День поцілунків — насправді свято для коханих і люблячих сердець і тих, хто ще не знайшов свою другу половинку. У цей день бажаємо всім знайти своє щастя, отримати найніжніший, люблячий поцілунок, який в подальшому буде повторюватися знову і знову».

Цьомки, чмоки, поцілунки,
Для душі це подарунки,
Дружні, ніжні та пристрасні,
Всі вони — завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!

Раніше відзначали Трійцю — день зішестя Святого Духа на апостолів.

1

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

муніципальна варта

«Муніципальна варта» в Дніпрі захищає інтереси Філатова, а не громади, — юрист

Джанабаєва і Меладзе

«Або я, або дружина»: Джанабаєва відверто розповіла про те, як Меладзе пішов із сім'ї

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.