Всесвітній день поцілунків: романтичні листівки та привітання

6 липня відзначають Всесвітній день поцілунків (англ. WorldKissDay або WorldKissingDay). Це неофіційне свято виникло в кінці XIX століття у Великобританії. За однією з версій, ініціатором став дантист. На його думку, якщо люди стануть частіше цілуватися, то почнуть краще стежити за гігієною порожнини рота, частіше звертатися до стоматологів.

Цього дня у всьому світі прийнято проводити різні заходи, конкурси, як «Найдовший поцілунок», «Найкрасивіший поцілунок», «Незвичайний поцілунок» і тому подібні.

«ФАКТИ» пропонують привітати близьких, друзів і просто знайомих з цим позитивним святом і підняти настрій. Це ще один привід виявити свої почуття.

«Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом!»

День поцілунків свято романтичне

І хтось придумав його відзначати.

Тому привід сьогодні чудовий

З ранку до вечора тебе цілувати.

«Поцілунком маму, тата, доньку, братика, сестричку, сина в щічку і подругу, і коханих, просто в губи. Сьогодні в день, присвячений ніжним поцілункам, ми даруємо всім близьким ці приємні миті. Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків».

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Сьогодні найкращий в році день,

Цілуйтеся всі, кому не лінь,

З прекрасним святом всіх вітаємо,

Ніжності, ласки любові бажаємо.

Цілуйтеся на здоров'я, не соромтеся,

В любові від щирого серця зізнавайтеся,

У вас є двадцять чотири години,

Щоб привітати кохану людину.

«День поцілунків — насправді свято для коханих і люблячих сердець і тих, хто ще не знайшов свою другу половинку. У цей день бажаємо всім знайти своє щастя, отримати найніжніший, люблячий поцілунок, який в подальшому буде повторюватися знову і знову».

Цьомки, чмоки, поцілунки,

Для душі це подарунки,

Дружні, ніжні та пристрасні,

Всі вони — завжди прекрасні!

В них сьогодні іменини,

Зі всіма вітайтесь ними,

Цілуйтесь весело й завзято,

І поцілунок створить свято!

Раніше відзначали Трійцю — день зішестя Святого Духа на апостолів.

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