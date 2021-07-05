Всесвітній день поцілунків: романтичні листівки та привітання
6 липня відзначають Всесвітній день поцілунків (англ. WorldKissDay або WorldKissingDay). Це неофіційне свято виникло в кінці XIX століття у Великобританії. За однією з версій, ініціатором став дантист. На його думку, якщо люди стануть частіше цілуватися, то почнуть краще стежити за гігієною порожнини рота, частіше звертатися до стоматологів.
Цього дня у всьому світі прийнято проводити різні заходи, конкурси, як «Найдовший поцілунок», «Найкрасивіший поцілунок», «Незвичайний поцілунок» і тому подібні.
«ФАКТИ» пропонують привітати близьких, друзів і просто знайомих з цим позитивним святом і підняти настрій. Це ще один привід виявити свої почуття.
«Нехай сьогодні тебе поцілує той, хто тобі подобається! Зі святом!»
День поцілунків свято романтичне
І хтось придумав його відзначати.
Тому привід сьогодні чудовий
З ранку до вечора тебе цілувати.
«Поцілунком маму, тата, доньку, братика, сестричку, сина в щічку і подругу, і коханих, просто в губи. Сьогодні в день, присвячений ніжним поцілункам, ми даруємо всім близьким ці приємні миті. Нехай у вашому житті буде дуже багато, до запаморочення, приємних, надихаючих, ніжних і прекрасних поцілунків».
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Сьогодні найкращий в році день,
Цілуйтеся всі, кому не лінь,
З прекрасним святом всіх вітаємо,
Ніжності, ласки любові бажаємо.
Цілуйтеся на здоров'я, не соромтеся,
В любові від щирого серця зізнавайтеся,
У вас є двадцять чотири години,
Щоб привітати кохану людину.
«День поцілунків — насправді свято для коханих і люблячих сердець і тих, хто ще не знайшов свою другу половинку. У цей день бажаємо всім знайти своє щастя, отримати найніжніший, люблячий поцілунок, який в подальшому буде повторюватися знову і знову».
Цьомки, чмоки, поцілунки,
Для душі це подарунки,
Дружні, ніжні та пристрасні,
Всі вони — завжди прекрасні!
В них сьогодні іменини,
Зі всіма вітайтесь ними,
Цілуйтесь весело й завзято,
І поцілунок створить свято!
Раніше відзначали Трійцю — день зішестя Святого Духа на апостолів.1
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