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Суспільство та люди

День Петра і Павла: як молитися святим

12:35 12 липня 2021
молитва

У день пам'яті святих первоверховних апостолів Петра і Павла, який відзначається 12 липня, віруючі намагаються відвідати святкове церковне богослужіння (навіть якщо воно, як в нинішньому році, доводиться на будній день).

Це потрібно зробити, щоб віддати належне великим трудам апостолів, помолитися за себе і своїх близьких, і попросити допомоги і захисту у великих святих.

Молитва до святих апостолів Петра і Павла

О святі апостоли Петре й Павле, не віддаляйтеся духом від нас, грішних рабів Божих (імена), щоб не розлучилися зовсім від любові Божої, але міцним заступленням вашим нас захистіть, щоб помилував Господь всіх нас молитов ваших ради, щоб винищив же рукописання безмірних гріхів наших, і щоб сподобив з усіма святими блаженного Царства і шлюбу Агнця Свого, Йому ж честь і Слава, і подяка й поклоніння навіки-віків.

А після служби і повернення додому наші предки розговлялися спеціально спеченими з пшеничного борошна пампушками з яйцями і сиром — «мандриками». Вважалося, що саме такими пампушками харчувалися в своїх подорожах (мандрах) Петро і Павло.

Про заборони цього дня читайте в «ФАКТАХ».

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