Хоч гидко, але корисно: у мережі виклали відео з «квітучим» морем у Затоці

У курортній Затоці, де експерти на узбережжі зафіксували серйозні відхилення від гігієнічних норм, море «зацвіло» і стало зеленим.

Такий ефект створюють водорості, що розрослися — вони скупчуються біля берегу. Відповідне відео виклали у соцмережі. Автор відео уточнює, що кадри були зняті поруч зі станцією «Сонячна».

Інтернет-користувачі залишили багато коментарів під цим постом. Одні казали, що водорості скоро «підуть» і що з морем не посперечаєшся. Інші стверджували, що краще водорості, ніж медузи. А треті згадували про корисні властивості водоростей.

Нагадаємо, що в цьому році Затока, яку відносять не до найдорожчим українським курортам, є одним з популярних населенних пунктів, інформацію про які частіше шукають українці у мережі.

Приблизна вартість відпочинку за тиждень там стартує від 4 тисяч гривень з людини — без розваг та проїзду.

Фото — скріншот.

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