27.17 / 27.35 32.01 / 32.34
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Відпочинок в Одесі — 2021: курортникам здали в оренду квартиру з підвалом замість заброньованого двоповерхового котеджу

15:20 14 липня 2021
море

У відпускний сезон попит на житло у курортних містах України різко зростає. Одеса — не виняток. Нинішнього спекотного літа ціни на житло, яке здається відпочивальникам в Одесі, серйозно «кусаються». Наприклад, «однушку» недалеко від моря курортникам пропонують за 150−200 доларів за добу.

Але і вона може виявитися з сюрпризом, на які щедра Південна Пальміра. З одним з таких сюрпризів зіткнулася молода пара. Перед прибуттям на відпочинок до Одеси молоді люди забронювали двоярусну квартиру з видом на море. Кажуть, їм позиціювали це житло, як окремий котедж. Але під'їхавши до «котеджу», молоді люди виявили, що «другий ярус» виявився нижнім. Більш того, звичайним підвальним приміщенням. А вид на море з вікна, дійсно, був присутній, але в вигляді … звичайного морського пейзажу, поміщеного в рамку на стіні.

Все це буквально «вибило» туристів. Вони відзняли «хороми» й виклали відео у мережі. При цьому навіть не видалили нецензурну лайку на адресу орендодавця.

Мабуть, розчарування їхнє було настільки глибоким, що вони забули численні смішні одеські фразочки, які стали крилатими. А одна з них відома з незапам'ятних часів: «Якщо на стіні в одеській квартирі висить морський пейзаж Айвазовського, то таке житло вважається «з видом на море».

«ФАКТИ» писали про те, що в курортній Затоці на відпочивальників чекає «квітуче» море. Тижневий відпочинок там без розваг та проїзду стартує від 4 тисяч гривень з людини.

40

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

море

Медики забракували азовські пляжі через загрозу зараження: опублікований список

«Центральний» пляж в Затоці

У Затоці виявили нову загрозу: в морі краще не купатися

Медузи

Величезні медузи заполонили курорти Херсонщини: чого варто боятися туристам

Медуза

Море у Кирилівці перетворилося на кисіль з медуз: вражаюче відео

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.