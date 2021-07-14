Поки 1800 грн на добу, скоро буде на 500 грн дорожче: відомі ведучі розповіли про ціни та умови в Кирилівці

Середина літа і ціни на українських курортах стрімко тягнуться вгору. Якщо в Одесі з її визначними пам'ятками і культурними розвагами, це якось можна пояснити, то в улюбленій багатьма туристами Кирилівці діапазон цін дивує.

Тревел-подружжя Макс Узол і Оля Манько, які побували на азовському курорті, розповіли, що можна зупинитися в приватному секторі за 100 гривень на добу, а можна вибрати для відпочинку шикарний готель, де номер коштує 9 тисяч гривень. Зараз комфортний номер-студія з видом на лиман обійшлася парі в 1800 грн за добу. У високий сезон ціна буде вище на 500 гривень.

Великий діапазон цін і в закладах харчування. За словами пари, можна пообідати у місцевому кафе або ресторані. Їжа в буфеті, де великі порції, не менш смачна, але набагато дешевша.

З розваг у Кирилівці — акваріум, Дінопарк, Кирилівська Січ, аквапарк і лунапарк. На пляжах — катамарани, надувні водні атракціони, водна гірка.

Головне місце прогулянок приїжджих — приморський бульвар, де безліч сувенірних крамниць, кафе, барів, вуличної їжі.

Раніше експерти з нерухомості уточнили, що у новому сезоні на курортах подорожчала оренда квартир виключно в високому і середньоціновому сегменті, а вартість проживання у приватному секторі з мінімумом зручностей залишилася на рівні минулого року.

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