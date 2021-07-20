Не можеш ухилитися від медузи — з'їж її: незвичайний кулінарний експеримент провели у Бердянську

У Бердянську, де медузи неабияк псують відпочинок туристам, а місцева влада просить відпочивальників не викидати «неприємних сусідів» на берег, журналісти провели цікавий експеримент і з'ясували, що ще можна зробити з мешканцями морських вод.

Співробітники редакції pro.berdiansk виловили медузу і вирішили її… з'їсти. За допомогою вони звернулися до професійного шеф-кухаря, попередивши українців, що не слід повторювати їхній досвід в домашніх умовах. Адже жалячі клітини медузи та індивідуальна непереносимість організмом їхнього м'яса можуть викликати алергічні реакції.

За словами шеф-кухаря Микити Смаковського, у багатьох азіатських країнах, зокрема, у Китаї, Японії, В'єтнамі, Кореї медуз широко використовують у харчовій промисловості.

«Через вміст корисних амінокислот, їх рекомендують їсти людям з підвищеним кров'яним тиском. Медуз довго вимочують у спеціальному розчині до стану „пластин“, які чимось нагадують м'ясо кальмара, і лише потім додають у салати, гарніри, закуски», — зазначив він і додав: «Головне — це прибрати з медузи все жалячі клітини і токсичні речовини, які можуть завдати шкоди здоров'ю людини».

Кулінар приготував два блюда за авторського рецептом — салат з медузою по-китайськи і тартар з медузи з французькою заправкою.

У салат по-китайськи, крім нарізаного тонкою соломкою м'яса медузи, увійшли огірок, селера, зелена цибуля, авокадо і гриб муер. Для заправки потрібні були соєвий соус, кисло-солодкий соус чилі, соус чилі з часником, кунжутна олія та рисовий оцет. Салат був прикрашений мікрозеленню та листям кінзи.

До складу тартару — дрібно нарізане кубиками м'ясо медузи, боби едамаме, червона ікра, цукрова пудра, м'ята, петрушка і червоний лук. Для заправки кухар використовував кілька видів оцту: винний та рисовий.

Журналісти, які спробували ці страви, стверджують, що м'ясо медузи не має яскраво-вираженого смаку — воно нагадує желе з морської води, має легку текстуру, буквально тане у роті. «Тим, хто пробував страви, складніше було пересилити якийсь внутрішній бар'єр, адже, як не крути, — зовнішній вигляд медузи не викликає апетиту. У поєднанні ж із заправками та іншими продуктами, медуза набула досить-таки приємний і своєрідний смак — переповнилася соусом та маринадом», — стверджують учасники експерименту.

У курортній Кирилівці, прибережна смуга у якій також сповнена медузами, на деяких пляжах встановлюють бар'єрні сітки, що не дозволяють їм підходити близько до берега. Однак це — задоволення не з дешевих: аби захистити 50 метрів пляжу на видаленні від берегу 30 метрів, знадобиться близько 77 тисяч гривень.

А нещодавно одна з туристок провалилася у «братську могилу» медуз — яму яку вирили на пляжі. Врятувати жінку з пастки змогли четверо чоловіків.

Відео, які в один день зняли різні відпочиваючі на пляжах у Кирилівці, дивіться на сайті «ФАКТІВ». На одному з них, знятих близько 17:00, показано, як прибережна смуга на пляжі перетворилася на суцільне желе з медуз.

Фото: https://ua.depositphotos.com і з сайту https://pro.berdiansk.biz.

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