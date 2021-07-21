Виставка «Чорнобиль. Подорож» і кіно просто неба: куди піти у Києві на цьому тижні
До 25 серпня в парку імені Тараса Шевченка щодня працює «Кіновернісаж просто неба».
В програмі:
22 липня — фільм Олеся Саніна «Мамай»;
26 липня — документальний фільм Ксенії Кравцової «Кроки шелесту»;
27 липня — історичний фільм Наталії Гуменюк і Анни Цігіми «Самовивезення до Криму»;
28 липня — фільм Анатолія Матешка «Фоксстер & Макс».
Початок: о 21:30.
Вхід вільний.
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23 липня в 17:00 в Національному музеї мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків відбудеться відкриття виставки «Ідеальна. Світ жінки у творах китайських художників VIII — початку XX століття». В експозиції: живопис, скульптура з колекції подружжя Жаспар, зібраної в Шанхаї в середині XX століття.
Вхід в день відкриття вільний.
Адреса: вул. Терещенківська, 15.
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До 25 липня в Національному історико-архітектурному музеї «Київська фортеця» пройде фотовиставка «Там, де ми, — там мир і спокій», присвячена Дню українського миротворця.
Адреса: вул. Госпітальна, 24а.
Вхід вільний.
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До 25 липня на ВДНГ відкрита мультимедійна виставка «Чорнобиль. Подорож». В експозиції: рідкісні архівні фото та відео, розсекречені документи КДБ, спогади та історії людей; точки з віртуальною реальністю, що дозволяють стати свідком накриття четвертого енергоблоку «Аркою»; інтерактивні біноклі.
Адреса: проспект Глушкова, 1, павільйон № 1.
Вхід вільний, за попередньою реєстрацією.
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З 23 липня до 2 серпня в Музеї історії Києва діє виставка графіки української художниці Валентини Засуцкої.
Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7.
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До 15 серпня в Pinchuk Art Centre проходить виставка «Камінь б'є камінь».
Адреса: вул. Велика Васильківська, 1.
Вхід вільний.
Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що в Києві проводяться гітарні вечірки та інші цікаві заходи.
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