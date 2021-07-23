День дачника 2021: веселі картинки та побажання

Літо — не тільки пора відпусток, морських курортів, поїздки в гори, але й пора дач. У багатьох українців є дачна ділянка, на якій вони проводять досить багато часу влітку. Це можливість відірватися від галасливого й жаркого міста та побути на природі.

За радянських часів дачі використовували для вирощування овочів і фруктів. Зараз дача — це не тільки город, а й місце відпочинку.

Якщо молоді люди з-за роботи не можуть влітку постійно жити за містом, то багато пенсіонерів воліють квартирах дачі, де вони насолоджуються свіжим повітрям і природою.

«ФАКТИ» зібрали яскраві листівки та добрі побажання з Днем дачника.

Побажати хочу удачі

На твоїй улюбленій дачі,

Щоб все цвіло, кущилося,

В городі колосилось,

Щоб кущі — з дерева ростом,

Кабачки — як гарбузи просто,

Як кавуни — помідори

І картопляні гори.

Загалом, свято врожаю.

Ось чого тобі бажаю!



О, дача! Сколько в этом слове

Мотыг, лопат и топоров,

Гороха, щавеля, моркови,

Медведок, тли и комаров.

О дача! Сколько в этом звуке

«Копай», «Окучивай», «Сажай»,

«Пропалывай». И боль разлуки

Когда не вызрел урожай.

О дача! Сколько в этом смысла…

Поди, попробуй объяснить

Тем, у кого земля не кисла

(А землю надо раскислить).

О дача! Сколько… брать навоза?

А может, лучше перегной?

Когда вносить? Какая доза?

И как согласовать с Луной?

О дача! Сколько надо силы,

Трудов, терпения, забот,

Чтоб все цвело и колосилось,

И чтобы так из года в год.

О, да! Поедем мы на дачи,

Сегодня праздник — шашлыки!

Сортов хороших и удачи,

И чтоб не лезли сорняки.

Спешу, лечу пожелать хочу удачи

На твоей чудесной даче,

Чтобы все росло, кустилось,

А все грядки колосились,

Чтоб кусты — с пальму ростом,

Баклажаны — как тыквы просто,

Как дыни — помидоры

И свекольно-морковные горы.

В общем, праздник урожая.

Вот чего от души желаю!

Пусть твоя жизнь будет такой же яркой, как морковка. Такой же сладкой, как дыня. Такой же разнообразной, как тыквы. Такой же сочной, как арбуз. Такой же длинной, как корневища пырея. И такой же плодотворной, как кабачок. С Днем дачника!

Нагадаємо, найближчими днями синоптики обіцяють суху і сонячну погоду. Так що дачникам буде можливість сходити в ліс по ягоди й позасмагати під ласкавим сонцем.

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