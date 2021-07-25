Великдень 2022: названо дату святкування у православних і католиків

Щовесни християни в Україні з нетерпінням очікують на одне з головних церковних свят — Великдень (Пасху). Дата цього свята розраховується за місячним календарем, який використовувався у Палестині часів Ісуса Христа.

Таким чином, кожного року християни святкують це свято в різний час. Воно може випадати на період з 4 квітня до 8 травня.

Так, дата православного Великодня 2022 року припадає на 24 квітня. Як і завжди, свято випадає на неділю. А вихідний день завжди переноситься на понеділок. Тобто у 2022 році понеділок 25 квітня буде офіційним вихідним днем.

Католики і деякі протестанти відзначать Великдень у 2022 році на тиждень раніше — 17 квітня.

Визначити дату Великодня за місячним календарем можна і самостійно. Для цього треба дізнатись, коли настане перша повня після дня весняного рівнодення 21 березня. У першу неділю після цього повного місяця і відзначається Великдень. Якщо ця дата випадає на єврейське свято Песах, то Великдень переноситься на тиждень вперед.

Католицька Пасха святкується в різні дні з православною, тому що Римо-католицька церква живе за григоріанським календарем.

Як писали «ФАКТИ», для православних вірян серпень — особливий місяць, присвячений Пресвятій Богородиці, який має багато церковних свят. У серпні є також 14-денний Успенський піст.

26 липня православні християни відзначатимуть ще одне важливе свято — Собор Архангела Гавриїла.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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