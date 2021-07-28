Платне паркування навіть у своєму дворі: до чого готуватися киянам

Після підвищення тарифів на паркування, у Києві дещо змінились і паркувальні зони. І якщо до платних парковок уздовж доріг кияни вже звикли, то новина про те, що гроші будуть брати навіть за стоянку авто у дворі, де живе його власник, неприємно здивувала містян. А саме так можна зрозуміти коментар радника заступника голови КМДА Віталія Селіка «Вєстям», який вважає, що, якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ чи ЖБК, у них є акт на право власності, — цей будинок сам вирішує, хто паркується на його території. А вся інша земля, навіть прибудинкова територія, без акту на право власності є муніципальною, тому місто має право ставити там шлагбауми та стягувати плату за користування. До речі, про те, що столична влада буде облаштовувати платні паркомайданчики на прибудинковій території, розмови ходять вже не перший рік. Ще голова (на той час) КМДА Володимир Бондеренко навесні 2014 року заявляв, що у дворах «не буде ніяких платних парковок», а «ті майданчики, що використовуються під парковки, — ініціатива жителів. Але якщо туди запрошують чужі авто, та ще й беруть за це гроші, — це незаконно». Чи справді столичні автовласники змушені будуть сплачувати хто до 60, а хто й до 410 гривень щодня тільки за те, що їхня автівка буде запаркована біля їхнього ж будинку? Про це «ФАКТАМ» розповів Дмитро Рахматуллін, начальник Інспекції з паркування Департаменту транспортної інфраструктури КМДА.

«Найімовірніше, запропонуємо мешканцям протягом певного часу ініціювати та завершити оформлення земельної ділянки для обслуговування будинку»

— Ще з радянських часів двори Києва розраховувалися для гостьового паркування, — говорить Дмитро Рахматуллін. — Для постійного функціонували гаражні кооперативи та огороджені автопарковки. Виключення робили лише для ветеранів війни з інвалідністю та поважних старших людей, яким дозволяли збудувати кілька гаражів біля самого дому. Місто не розраховувало на те, що людина має паркуватися обов'язково поряд зі своїм будинком. І сьогодні місто також на це не розраховує. Але звичка всюди паркуватися безкоштовно лишилася, хоча всі ми знаємо, що нічого безплатного не існує і кожен квадратний метр столичної землі коштує шалених грошей.

Земля біля більшості будинків у центрі й на околицях Києва не належить будинку. Попри те, що люди платять за обслуговування прибудинкової території, за її прибирання та благоустрій, вона належить усій громаді міста. І вся громада може користуватися цією територією так само, як і мешканці будинку. Якщо на цій території трапляється аварія, то ліквідовує цю аварію та відновлює на її місці асфальт саме місто, а не мешканці. Тож логічно, що, оминаючи зелені та дитячі й спортивні майданчики, воно із суворим дотриманням ДБН може розпланувати у дворах, наприклад, паркувальні місця та включити їх до загальної системи паркування з тарифікацією згідно з зонуванням міста. Тим паче, що сьогодні у більшості таких дворів, особливо в центральній частині міста, паркуються не тільки мешканці, а й працівники сусідніх офісів.

Наразі Київська міська державна адміністрація проводить моніторинг дворів міста, щоб напрацювати комплексне рішення і виробити підхід, який можна застосовувати не в одному місці, а по всій території Києва. Після перевірки на предмет знаходження на балансовому утриманні земельної ділянки біля житлових будинків, мешканці, чия територія, яку вони вважають прибудинковою, але вона не належить їхньому будинку, отримають від нас про це інформацію. Такі території розглядатимуться як зони перспективного розширення паркувального простору.

Далі ми, найімовірніше, запропонуємо мешканцям протягом певного часу ініціювати та завершити оформлення земельної ділянки для обслуговування будинку. Після цього терміну, якщо земля буде не оформлена, місто за потреби реалізує розширення паркувального простору на цих ділянках з установленою тарифікацією згідно з затвердженим зонуванням.

Штрафи за несплату — у 20-кратному розмірі від вартості години паркування

Нові паркувальні зони та розташування парковок вказані на електронній мапі, розміщеній на офіційному порталі КМДА: https://gis.kyivcity.gov.ua/p/ І на ній досить багато платних стоянок вказано якраз на прибудинкових територіях. Щоправда, переважна більшість із них — нічні й поки що не підпорядковуються «Київтранспарксервісу». І земля під ними, згідно з інформацією Держгеокадастра, не відведена ні під парковку, ні під якусь іншу споруду.

Як повідомив у своєму телеграм-каналі заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов, межі зон паркування, що були затверджені у 2011 році, змінено після аналітичної обробки GPS-статистики автомобільних поїздок у Києві з 7 години ранку до 23 години. Зроблено це як для полегшення пошуку водіями місця для паркування, так і для зменшення кількості автомобілів у центрі міста.

В результаті перша зона (вартість парковки — 35 грн/год), що охоплює центр Києва, розширилася з 66 паркомайданчиків на 1451 машиномісце до 224 майданчиків на 4320 місць. Також до неї віднесли невеликі території поблизу Караваєвих дач та на Деміївській площі. Друга зона (25 грн/год), як і раніше, — це сусідні з центром міста райони, основні транспортні магістралі, територія навколо бізнес-центрів, а також частина колишньої третьої — частково Голосіїв, Сирець, Гідропарк, Деміївка, Оболонь (від метро «Оболонь» до «Героїв Дніпра») і навіть Лівобережжя: території поблизу станцій метро «Лівобережна», «Чернігівська», «Лісова», авторинку на Перова, ринку «Юність» і ринку «Фермер» на масиві Вигурівщина-Троєщина. Щоправда, парковок тут поменшало — з 247 (4 856 місць) до 123 (2 847 місць). Решту території міста (це в основному «спальні» райони) віднесли до третьої зони (5 грн/год).

Сплатити за паркування можна за допомогою мобільних додатків «Київ Цифровий», «Приват 24», Easy Pay та на інтернет-сайтах ipay.ua, easypay.ua — безготівково. Або готівкою через термінали Easy Pay. Штрафи за несплату — у 20-кратному розмірі від вартості години паркування. Зауважимо, що платна стоянка на цих парковках — лише у будні дні з 8 ранку до 22 години. В інший час та у вихідні й святкові дні паркування тут безкоштовне.

До речі, до творців мапи стоянок також є питання. Так, вказані на ній майданчики часто розташовані серед зелених насаджень, на газонах, на смугах руху громадського транспорту, навіть на других смугах руху. На жаль, чи це помилка розробників, чи й справді паркувальні майданчики будуть розташовані саме так, як вказано на електронній мапі, в КМДА «ФАКТАМ» не відповіли.

Також читайте у «ФАКТАХ»: «У Києві поміняли правила паркування: що робити, якщо вас оштрафували ні за що»

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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