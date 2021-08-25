У Кирилівці, де напередодні довгих вихідних знайшли місце, вільне від медуз, у центрі населеного пункту до Дня Незалежності відкрили новий арт-об'єкт — фонтан, який деякі вже встигли порівняти з «Медузою Горгоною». Скульптурну композицію встановили на місці, де раніше стояла візитна картка Кирилівки — скульптура дівчини з дельфінами — «Ундіна».

Фото і відео у мережу виклав головний спеціаліст сектору інформаційної політики Кирилівської сільради Сергій Шубін, який показав, як виглядає новий арт-об'єкт.

Як повідомляє mv.org.ua, «Стихія води» або, як вже встигли охрестити арт-об'єкт місцеві жителі, «Нова Ундіна», змінила стару, котра простояла у центрі Кирилівки десятиліття. Автор композиції — харківський скульптор Гурбанов Ельданіз Алі-огли.

Стару композицію — дівчину з двома дельфінами — планують встановити на в'їзді у населений пункт.

Фото http://iz.com.ua.

Заміна одного арт-об'єкта іншим, як водиться, не залишилася без уваги — інтернет-користувачі активно обговорювали «переїзд» старої композиції та появу нової. Думки розділилися. Ось такі коментарі залишали люди під постом на сторінці Moreazovskoe в Facebook, де також були викладені фотографії арт-об'єкту з різних ракурсів.

Нагадаємо, що на деяких пляжах у Кирилівці, де відпочиваючі постійно скаржилися на медуз, адміністрації встановили таблички, на яких туристів просять не витягувати морських мешканців на берег і не влаштовувати «могильники».

Фото зі сторінки Сергія Шубіна в соціальних мережах.

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