Красиві привітання вчителям у віршах на 1 вересня

День знань 1 вересня — свято не тільки для школярів, але і для їх улюблених вчителів. Тому радимо не скупитися на добрі слова на їхню адресу. А донести їх зможуть і барвисті листівки.

***

Учитель, зі святом! З Днем знань!

В день осінній вересня

Так хочеться мені Вас привітати,

Адже клас і Ви — одна сім'я.

***

У День знань Вас ми вітаємо,

І з повагою великою

Вам досягнень бажаємо

І подарувати квіти поспішаємо!

Нехай будуть нові успіхи,

Нехай радують учні!

Нехай відступають усі перешкоди,

Знову в новий рік з нового рядка.

***

Осінь на порядку денному,

Перший день вересня.

Ви за літо все встигли:

Посвіжішали, засмагли,

Нерви привели в порядок,

Відпочили від зошитів.

Але прийшла пора працювати:

Школярі йдуть вчиться,

Значить, вам пора бажати

Настрою «на п'ять»,

І терпіння, і успіхів,

Багато жартів, море сміху,

Грошей повні кишені,

Відпусток за океани,

Поваги в колективі,

Бути завжди на позитиві,

Не хандрити і не хворіти,

Справою завжди горіти!

***

Вітаю щиро вас з Днем знань!

Бажаю здійснення бажань.

Все розуміти із півслова,

І легко вчити інші мови.

Нехай жага до знань не згасне.

Хай будуть ґаджети сучасні.

Ведуть нехай до перемоги

Розумні й мудрі педагоги.

Вчителів «першачків» чекають особливі емоції, їх привітати варто особливо.

***

Сьогодні рік навчальний новий

Бере знову свій яскравий старт,

До вас малюки нагрянуть знову,

Готуйте радість і азарт.

Бажаю міцного здоров'я,

Терпіння і удачі вам,

Нехай буде з вами цікаво

Прикольним, милим здоровань.

І вам вони нехай дарують радість,

Вчіться з ними позитиву,

Адже діти — це щастя в житті,

І тут ніякої альтернативи.

***

День знань — безумовно свято,

Ви до малюків ввійдете в клас,

Нехай велике розуміння

Об'єднає швидше вас.

***

Терпения вам, добра и смеха,

Пусть в радость будет каждый день,

Дарите знания ребятам,

Гоните прочь тоску и тень.

***

Вже в руках яскраві квіти розквітають,

Класи світлі школярів уже стрічають,

Хай у вас віднині радісно й натхненно

Вчаться учні, бо без знань і страшно, й темно

Йти життєвими шляхами, хай же доля

Береже усіх, хто вчиться в школі…

Звичайно, в цей день не варто забувати і про важливі учасників навчального процесу — батьків.

***

Батьки і учні, вчителі,

Випускники и першачки,

У перший осені день знань

Дарую вам букет вітань!

Висока буде хай успішність,

Терпіння хай допомагає

Статі ще краще і ще віщим,

Хай розум ваш перемагає!

Хай кожен день у рідній школі

Буде Наповнення, цікавім,

Бажання йти до знань и Волі,

Собі й довкола світ пізнаті!

***

Продзвенів уже дзвінок

Всіх зібравши на урок.

Щоб нових знань ви здобули

Та старі щоб не забули.

Щоб гордилися батьки

Освіченими дітьми.

Бо знання — то наша сила,

Що вперед несе вітрила.

Інші привітання дітям з 1 вересня читайте в «ФАКТАХ».

Фото з Pixabay

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