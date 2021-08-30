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Суспільство та люди

Красиві привітання вчителям у віршах на 1 вересня

16:45 30 серпня 2021
Красиві привітання вчителям у віршах на 1 вересня

День знань 1 вересня — свято не тільки для школярів, але і для їх улюблених вчителів. Тому радимо не скупитися на добрі слова на їхню адресу. А донести їх зможуть і барвисті листівки.

***
Учитель, зі святом! З Днем знань!
В день осінній вересня
Так хочеться мені Вас привітати,
Адже клас і Ви — одна сім'я.

***

У День знань Вас ми вітаємо,
І з повагою великою
Вам досягнень бажаємо
І подарувати квіти поспішаємо!

Нехай будуть нові успіхи,
Нехай радують учні!
Нехай відступають усі перешкоди,
Знову в новий рік з нового рядка.

***
Осінь на порядку денному,
Перший день вересня.
Ви за літо все встигли:
Посвіжішали, засмагли,
Нерви привели в порядок,
Відпочили від зошитів.
Але прийшла пора працювати:
Школярі йдуть вчиться,
Значить, вам пора бажати
Настрою «на п'ять»,
І терпіння, і успіхів,
Багато жартів, море сміху,
Грошей повні кишені,
Відпусток за океани,
Поваги в колективі,
Бути завжди на позитиві,
Не хандрити і не хворіти,
Справою завжди горіти!

***

Вітаю щиро вас з Днем знань!
Бажаю здійснення бажань.
Все розуміти із півслова,
І легко вчити інші мови.

Нехай жага до знань не згасне.
Хай будуть ґаджети сучасні.
Ведуть нехай до перемоги
Розумні й мудрі педагоги.

Вчителів «першачків» чекають особливі емоції, їх привітати варто особливо.

***

Сьогодні рік навчальний новий
Бере знову свій яскравий старт,
До вас малюки нагрянуть знову,
Готуйте радість і азарт.

Бажаю міцного здоров'я,
Терпіння і удачі вам,
Нехай буде з вами цікаво
Прикольним, милим здоровань.

І вам вони нехай дарують радість,
Вчіться з ними позитиву,
Адже діти — це щастя в житті,
І тут ніякої альтернативи.

***

День знань — безумовно свято,
Ви до малюків ввійдете в клас,
Нехай велике розуміння
Об'єднає швидше вас.

***

Терпения вам, добра и смеха,
Пусть в радость будет каждый день,
Дарите знания ребятам,
Гоните прочь тоску и тень.

***

Вже в руках яскраві квіти розквітають,
Класи світлі школярів уже стрічають,
Хай у вас віднині радісно й натхненно
Вчаться учні, бо без знань і страшно, й темно
Йти життєвими шляхами, хай же доля
Береже усіх, хто вчиться в школі…

Звичайно, в цей день не варто забувати і про важливі учасників навчального процесу — батьків.

***

Батьки і учні, вчителі,
Випускники и першачки,
У перший осені день знань
Дарую вам букет вітань!

Висока буде хай успішність,
Терпіння хай допомагає
Статі ще краще і ще віщим,
Хай розум ваш перемагає!

Хай кожен день у рідній школі
Буде Наповнення, цікавім,
Бажання йти до знань и Волі,
Собі й довкола світ пізнаті!

***

Продзвенів уже дзвінок
Всіх зібравши на урок.
Щоб нових знань ви здобули
Та старі щоб не забули.

Щоб гордилися батьки
Освіченими дітьми.
Бо знання — то наша сила,
Що вперед несе вітрила.

Інші привітання дітям з 1 вересня читайте в «ФАКТАХ».

Фото з Pixabay

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