Привітання першокласникам з 1 вересня: вірші та малюнки
День знань 1 вересня — одне з найважливіших свят для тих, хто вперше йде в школу. Саме першокласникам призначена більшість поздоровлень в цю дату.
Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перепони долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити, і рахувати,
І читати, й писати, співати пісень.
То ж давай свою руку, і я обіцяю:
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,
І щоранку ітимеш сюди залюбки!
***
В очах малих дітей цікавість і тривога.
Повсюди море сонечка й тепла.
Найкраща в світі чарівна дорога
Сьогодні вас до школи привела.
Ідіть сміливо! Це дорога в казку.
Я вас туди за руку поведу.
І подарую вам любов, тепло і ласку,
На всі питання відповідь знайду,
Навчу всього, що для життя потрібно,
Відкрию дивовижний світ для вас.
Учитись дітям просто необхідно.
Прошу ласкаво в школу, в перший клас!
***
Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!
***
Перший раз у перший клас —
Урочисте свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.
***
Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!
Нагадаємо, в День знань традиційно вітають також вчителів — «ФАКТИ» підготували добірку картинок і віршів.
Фото: https://ua.depositphotos.com56
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