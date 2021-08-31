Привітання першокласникам з 1 вересня: вірші та малюнки

День знань 1 вересня — одне з найважливіших свят для тих, хто вперше йде в школу. Саме першокласникам призначена більшість поздоровлень в цю дату.

Я беру твою руку, дитино маленька,

Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.

Поведу через казку, не бійся, рідненька,

У незвідані далі, далекі краї.

Будем разом усюди ми там мандрувати,

Перепони долати ми будем щодень.

Я навчу тебе мислити, і рахувати,

І читати, й писати, співати пісень.

То ж давай свою руку, і я обіцяю:

Станем друзями всі ми на довгі роки.

Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,

І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

В очах малих дітей цікавість і тривога.

Повсюди море сонечка й тепла.

Найкраща в світі чарівна дорога

Сьогодні вас до школи привела.

Ідіть сміливо! Це дорога в казку.

Я вас туди за руку поведу.

І подарую вам любов, тепло і ласку,

На всі питання відповідь знайду,

Навчу всього, що для життя потрібно,

Відкрию дивовижний світ для вас.

Учитись дітям просто необхідно.

Прошу ласкаво в школу, в перший клас!

***

Сьогодні підеш в перший клас,

Візьмеш підручник перший раз,

І потім довгими шляхами

До знань ти будеш йти роками.

Тебе вітаю, милий дуже,

Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший раз у перший клас —

Урочисте свято!

Добрим учнем в школі будь,

Друзів май багато.

Вчителів завжди шануй,

Вчи буквар до кірки!

Нехай тішаться батьки

За твої успіхи.

***

Дуже рано прокинулось сонечко,

Вже й гуляє в небесній блакиті.

Ще раніше прокинулась донечка,

Найщасливіша нині у світі.

Все на місці — і зошит, і книжка,

Вчасно зібрано все, як ніколи.

Та хвилюється донечка трішки,

Адже йде вона вперше до школи.

Щастя, радості, миру бажаю

І удач у житті їй багато.

Хай печалі її оминають.

3 Першим вересня, донечко, з святом!





Нагадаємо, в День знань традиційно вітають також вчителів — «ФАКТИ» підготували добірку картинок і віршів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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