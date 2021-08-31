26.78 / 26.97 31.48 / 31.83
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Суспільство та люди

Привітання першокласникам з 1 вересня: вірші та малюнки

11:07 31 серпня 2021
Першокласник

День знань 1 вересня — одне з найважливіших свят для тих, хто вперше йде в школу. Саме першокласникам призначена більшість поздоровлень в цю дату.

Я беру твою руку, дитино маленька,
Щиро, бережно й ніжно в долоні свої.
Поведу через казку, не бійся, рідненька,
У незвідані далі, далекі краї.
Будем разом усюди ми там мандрувати,
Перепони долати ми будем щодень.
Я навчу тебе мислити, і рахувати,
І читати, й писати, співати пісень.
То ж давай свою руку, і я обіцяю:
Станем друзями всі ми на довгі роки.
Ти полюбиш цю школу і клас свій, я знаю,
І щоранку ітимеш сюди залюбки!

***

В очах малих дітей цікавість і тривога.
Повсюди море сонечка й тепла.
Найкраща в світі чарівна дорога
Сьогодні вас до школи привела.
Ідіть сміливо! Це дорога в казку.
Я вас туди за руку поведу.
І подарую вам любов, тепло і ласку,
На всі питання відповідь знайду,
Навчу всього, що для життя потрібно,
Відкрию дивовижний світ для вас.
Учитись дітям просто необхідно.
Прошу ласкаво в школу, в перший клас!

***

Сьогодні підеш в перший клас,
Візьмеш підручник перший раз,
І потім довгими шляхами
До знань ти будеш йти роками.
Тебе вітаю, милий дуже,
Щоб не було тобі байдуже!

***

Перший раз у перший клас —
Урочисте свято!
Добрим учнем в школі будь,
Друзів май багато.
Вчителів завжди шануй,
Вчи буквар до кірки!
Нехай тішаться батьки
За твої успіхи.

***

Дуже рано прокинулось сонечко,
Вже й гуляє в небесній блакиті.
Ще раніше прокинулась донечка,
Найщасливіша нині у світі.
Все на місці — і зошит, і книжка,
Вчасно зібрано все, як ніколи.
Та хвилюється донечка трішки,
Адже йде вона вперше до школи.
Щастя, радості, миру бажаю
І удач у житті їй багато.
Хай печалі її оминають.
3 Першим вересня, донечко, з святом!


Нагадаємо, в День знань традиційно вітають також вчителів — «ФАКТИ» підготували добірку картинок і віршів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

56

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

субсидії

Субсидії на «комуналку»: що зміниться з 1 вересня

Суд

В яких випадках можуть відібрати квартиру за борги по комуналці: пояснення юриста

Міс Мерседес Морр

Популярна Instagram-модель вбита при загадкових обставинах

Ірина Федишин

Ірина Федишин потрапила в гучний скандал через свої пісні

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.