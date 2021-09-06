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Суспільство та люди

На смітник історії: у столиці демонтували пам'ятник на честь дружби Києва і Москви

11:20 6 вересня 2021
Знак на честь дружби Києва і Москви

У Києві нарешті демонтували пам'ятний знак на честь дружби міст Києва і Москви, встановлений 20 років тому — рішення про знесення пам'ятника столична влада затвердила цього літа.

Як повідомляють у Київраді, пам'ятний знак знаходився у сквері по вулиці Маршала Якубовського, 8. Він був встановлений у серпні 2001 року, коли Голосіївський район ще називався Московським.

«Цього шматка граніту в Києві вже немає. І це наша з вами перемога. Зараз пам'ятник зберігається у Голосіївській РДА та повинен стати експонатом майбутнього музею тоталітаризму», — заявила депутатка Київради і волонтерка Аліна Михайлова, яка була ініціатором знесення знака. Втім, вона висловила здивування, що про демонтаж знаку її зазделагідь не попередили…

На своїй сторінці в соціальних мережах вона також повідомила, що в столиці повинні провести аудит всіх пам'ятних знаків, пов'язаних з державою-агресором, і вирішити, як з ними вчинити.

Нагадаємо, що у Києві перед Днем Незалежності знесли «радянські» декорації, встановлені на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Фото з сайту Київради.

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