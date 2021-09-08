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Суспільство та люди

Мер Львова втратив улюбленого кота: реакція мережі

20:48 8 вересня 2021
Кіт

Міський голова Львова Андрій Садовий просить мешканців допомогти розшукати його кота. Повідомлення він розмістив у своєму Facebook.

«Друзі, загубився наш кіт Левчик. Можливо, він злякався вибуху, що прогримів сьогодні під час антитерористичних навчань в міській раді», — написав Садовий і пообіцяв хороший подарунок тому, хто знайде тварину.

Підписники залишили численні коментарі:

«Любов до кішок — це добре. Але у Львові є багато людей і сімей, які також вимагають уваги і любові», «Шкода Левчика, але як же його впізнати, он їх скільки схожих», «Я хочу щоб скоріш знайшовся, тому що йому теж десь дуже страшно і сумно!»

Раніше повідомлялося, що в Бердянську місцева влада заборонила виловлювати бездомних кішок.

Фото з Facebook Андрія Садового

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