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Суспільство та люди

Кирилівка спорожніла, немає навіть медуз: у Мережі з гумором показали пустельні пляжі курорту

10:09 10 вересня 2021
Кирилівка

Оксамитовий сезон цього року видався не дуже сприятливим для морського відпочинку в Україні — похолодання на початку поточного тижня стало причиною того, що багато туристів «закрили» для себе українські курорти, і навіть у такому популярному серед відпочивальників місці, як Кирилівка, відпочиваючих небагато.

Такий висновок можна зробити з відео, яке публікує «РІА Мелітополь» .

Звичайно, ролик явно постановочний. На кадрах чоловік зображує «продавця кукурудзи», який втомився від бродіння безлюдним пляжем у пошуках клієнтів. На щастя, знаходиться «чуйна компанія», яка запрошує його «зігрітися».

«У Кирилловці сезон практично закінчився, а продавець мабуть просто втомився», — пише автор ролика.

Дійсно, людей у Кирилівці на пляжах мало, деякі з них порожні. І лише холодний вітер сумно ганяє пляжами спогади про літні розваги.

Ось що на даний момент зафіксували веб-камери у Кирилівці:

У центрі на пляжі санаторію.

Центральна площа біля фонтану.

Федотова коса.

Острів Бірючий.

Раніше повідомлялося, що з настанням осені на українських курортах знизили ціни на житло. Про те, в які суми обійдеться відпочинок восени у Залізному Порті, Затоці, Кирилівці та Одесі, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот.

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