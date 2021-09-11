День Олександра: картинки та вітання іменинникові
12 вересня своє день ангела відзначають Олександри — причому як чоловіки, так і жінки.
Ім'я Олександр має грецьке походження і в сучасному перекладі означає «захисник», тоді як більш рання версія трактування — «оберігає чоловік».
Сьогодні ім'я Олександр широко поширене по всьому світу, хоча і має «територіальні» модифікації. Так, в Іспанії воно перетворилося на Алехандро, в Італії — на Алессандро, в Білорусії — на Аляксандра, у Португалії — на Алешандре, в Угорщині — на Шандора, в Ірландії — на Аластара і Аластера. В Україні застосовується модифікація Олесь, Лесь; в Англії, США — Алек, а серед мусульман — Іскандер.
Парне жіноче ім'я — Олександра — також має велику кількість похідних форм, які стали самостійними іменами. Серед них — Сандра, Олександрія, Александріна, Александрін, Сандрін, Лізандра, Аластріна, Алістріна, Алекса, Олеся, Леся.
Власник імені Олександр, як правило, дуже впевнений, товариський і життєрадісний чоловік. А деяка легковажність лише робить його симпатичною людиною.
Помічено, що Олександр швидко може освоїтися і відчувати себе невимушено всюди, куди б він не пішов. І хоча він не гребує спілкуванням в галасливих компаніях, перш за все цінує грамотну бесіду з тими, у кого можна чогось навчитися.
Пропонуємо згадати всіх знайомих Олександрів і Олександр і тепло привітати їх з іменинами.
***
Хай Ангел-хранитель вночі
Запалить тобі три свічі:
Перша свіча — за любов:
Даруй її знов і знов.
Друга — за доброту,
правду та прямоту,
Третя свіча — оберіг
Від усіх негараздів і лих.
* * *
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Олександра,
Прийми привітання!
* * *
Ти Олександр у нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м'ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
На любов не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
* * *
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину, —
В Олександра іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось, лише одного!!!
* * *
Сильний, мужній і простий,
Одним словом — молодий!
Ти найкращий у нас в світі,
Просто чудо — ти такий!
Олександр, тебе вітаєм,
З днем народження твоїм,
І тобі одне бажаєм —
Будь завжди ти золотим!
Нагадаємо, напередодні християни відзначали День ангела Наталії та Наталії, а Церква в цей день згадувала про святу мученицю Наталії Никомидійській.177
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