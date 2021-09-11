День Олександра: картинки та вітання іменинникові

12 вересня своє день ангела відзначають Олександри — причому як чоловіки, так і жінки.

Ім'я Олександр має грецьке походження і в сучасному перекладі означає «захисник», тоді як більш рання версія трактування — «оберігає чоловік».

Сьогодні ім'я Олександр широко поширене по всьому світу, хоча і має «територіальні» модифікації. Так, в Іспанії воно перетворилося на Алехандро, в Італії — на Алессандро, в Білорусії — на Аляксандра, у Португалії — на Алешандре, в Угорщині — на Шандора, в Ірландії — на Аластара і Аластера. В Україні застосовується модифікація Олесь, Лесь; в Англії, США — Алек, а серед мусульман — Іскандер.

Парне жіноче ім'я — Олександра — також має велику кількість похідних форм, які стали самостійними іменами. Серед них — Сандра, Олександрія, Александріна, Александрін, Сандрін, Лізандра, Аластріна, Алістріна, Алекса, Олеся, Леся.

Власник імені Олександр, як правило, дуже впевнений, товариський і життєрадісний чоловік. А деяка легковажність лише робить його симпатичною людиною.

Помічено, що Олександр швидко може освоїтися і відчувати себе невимушено всюди, куди б він не пішов. І хоча він не гребує спілкуванням в галасливих компаніях, перш за все цінує грамотну бесіду з тими, у кого можна чогось навчитися.

Пропонуємо згадати всіх знайомих Олександрів і Олександр і тепло привітати їх з іменинами.

***

Хай Ангел-хранитель вночі

Запалить тобі три свічі:

Перша свіча — за любов:

Даруй її знов і знов.

Друга — за доброту,

правду та прямоту,

Третя свіча — оберіг

Від усіх негараздів і лих.

* * *

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З днем ангела Олександра,

Прийми привітання!

* * *

Ти Олександр у нас боєць,

І в роботі молодець!

Люблять всі тебе дівчата,

Липнуть всі, немов ти м'ята,

Ти в нас гордий, не здаєшся,

На любов не піддаєшся!

Хай завжди тобі везе,

І в житті буде усе!

* * *

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину, —

В Олександра іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось, лише одного!!!

* * *

Сильний, мужній і простий,

Одним словом — молодий!

Ти найкращий у нас в світі,

Просто чудо — ти такий!

Олександр, тебе вітаєм,

З днем народження твоїм,

І тобі одне бажаєм —

Будь завжди ти золотим!

Нагадаємо, напередодні християни відзначали День ангела Наталії та Наталії, а Церква в цей день згадувала про святу мученицю Наталії Никомидійській.

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