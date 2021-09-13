Собаці не буває соромно: в Україні вийшла книга для тих, хто хоче розуміти тварин

Чого домагається ваш собака, коли заглядає вам в очі та підтискає хвіст або вперто моститься на ваших речах? Або якщо скиглить під дверима, коли ви цілий день на роботі.

Якщо ви любите тварин, вважаєте їх своїми друзями та ні за яких обставин не виженете свого пса на вулицю, як раз для вас вийшла у світ книга «Поради від пса Гермеса. Як жити з людиною», написана псом-блогером Гермесом. Раніше він жив на вулиці, але потім одумався і завів собі людину. І тепер роздає поради, як виховувати двоногих. Крім них, в книзі є поради від експертів по зоопсихології та кінології, зібрані Юлією Гусєвою, ідеологом і керівницею спільноти pets-friendly.

«Коли ми зустрілися з Гермесом, дворянином, схожим на джека-рассела, він був бездомним. Ця зустріч перевернула моє життя і змусила задуматися. Адже близько 70 відсотків вуличних тварин раніше мали господарів або опинилися на вулиці через людей», — розповіла Юля на презентації своєї книги.

«Часто люди від незнання олюднюють тварин, приписуючи їм людські почуття. Наприклад, соромно, на зло, з шкідливості. І така невірна інтерпретація руйнує довіру тварини до людини та ускладнює їхнє спільне життя», — каже зоопсихолог Наталія Мартишко. Розуміючи ж особливості психології собаки чи кішки, можна жити з ними в гармонії.

Є і ще одна причина, чому любителі тварин захочуть придбати цю книгу: збори від її продажу підуть на реконструкцію найбільшого й сучасного притулку для тварин «Сіріус».

Плани у засновниці притулку Олександри Мезінової грандіозні: підготовка до адопції, медична допомога тваринам і ветеринарний хаб, готелі, карантин, операційна та корпус для інфікованих. Планується й проведення екскурсій для тих, хто хоче навчитися розуміти тварин.

Книгу Гермеса можна придбати тут.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

93

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter