Тато поганого не напише: батько Володимира Зеленського завів сторінку в Instagram

Батько президента України Олександр Зеленський, який уважно стежить за тим, що відбувається в Україні, вирішив відповідати духу часу та використовувати всі сучасні засоби комунікації. Олександр Семенович ще у квітні завів акаунт в Instagram.

Ймовірно, він зробив це за порадою піарників сина. За 5 місяців там з'явилося всього три публікації та близько 2 тисяч передплатників. Першим, звичайно ж, підписався глава держави.

У першому пості тато президента розмістив архівне фото, яке підписав: «Я з дружиною Риммочкою та синочком Володенькою».

Майже два тижні тому, 13 вересня, Олександр Зеленський опублікував ще кілька сімейних фото та допис-роздум про щастя.

«У мене є дах над головою у моєму рідному місті. Є дружина, яку я дуже люблю. Син, який домігся успіху у своєму житті. Є онуки, у яких ще все попереду. Що ще потрібно для щастя?» — написав він.

Характерно, що обидва дописи супроводжувалися численними нападками хейтерів й докорами про те, що йому має бути соромно за дії свого сина.

Ймовірно, з цієї причини татові президента набридло відмовчуватися, і 22 вересня він опублікував фото зі своєю дружиною та висловив підтримку синові, якого з усіх боків атакують недоброзичливці. Олександр зазначив, що дуже багато людей пишуть і не виходить всім відповісти.

«Нам, як батькам, теж важко спостерігати за тим, як Вову закидають помідорами з різних телеканалів різні, нікому невідомі, так звані „політологи“. Вони, не наводячи жодних аргументів й фактів, називають його „злодієм“ і „вбивцею“, і при цьому навіть не хочуть хоч трошки вникнути в ситуацію та розібратися, хто є хто насправді», — написав він.

Він висловив переконання, що Володимир ніколи не був і не буде вбивцею або злодієм, як його безпідставно охрестили опоненти, нездатні зрозуміти, що відбувається.

Олександр додав, що вони з дружиною Риммою дуже пишаються сином та його успіхами у політичній кар'єрі. Він також подякував українцям, які не ведуться на різні провокації та підтримують заданий Зеленським курс розвитку країни.

Серед акаунтів, на які підписаний батько президента — Сергій Шефір та багато «кварталівців», а також телеканал «1 + 1», де ще недавно працював Володимир Зеленський.

Нагадаємо, батько президента Олександр Семенович Зеленський — професор й доктор технічних наук. Він викладає у Криворізькому державному університеті економіки і технологій. У 2020 році вибухнув скандал з довічною стипендією батькові Зеленського.

У мережі також критикували невдалий піар команди президента під час приїзду Зеленського у Кривий Ріг до батьків. Особливо яскравим був вірш з вимогою зняти наклейку з духовки.

«ФАКТИ» повідомляли, що правоохоронці неодноразово отримували інформацію про погрози мінування квартири батьків президента. Один з останніх сигналів надійшов у лютому цього року.

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