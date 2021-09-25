День святого Корнилія: названо важливу прикмету

26 вересня Православна церква вшановує пам'ять священномученика Корнилія, що жив в I столітті н.е. в Малій Азії. Римський сотник Корнилій (Корніліус) згадується в Новому заповіті як той, хто прислухався до слів ангела, закликав до себе в дым апостола Петра, а після апостольської проповіді пустив в своє серце Христа і разом з родиною прийняв обряд хрещення.

Корнилій вважається одним з перших язичників, які перейшли у християнство. У переказах залишилися згадки про те, що благочестивий Корнилій схилив до християнської віри багатьох жителів міста Скепсії, в тому числі і правителя Димитрія. Той змушував Корнилія принести жертву язичницьким ідолам, але у відповідь на щиру молитву християнина язичницький храм було зруйновано. Після чудесного врятування з-під уламків храму спочатку увірували в Христа дружина і син Димитрія, а потім хрестився і сам правитель Скепсії.

За народними прикметами, до дня Корнилія намагалися завершити збирання останніх коренеплодів (коренів) — ріпи, моркви, буряка. На столі в цей день в достатку стояли страви із свіжих овочів. Вважалося, що після Корнилія осінь остаточно вступить у свої права, а нічні заморозки погублять урожай, що залишився в землі.

Доброю прикметою вважалося, якщо на Корнилія вночі не вдарили морози, а йде дощ. Синоптики обіцяють саме таку погоду 26 вересня в східних і північно-східних регіонах. День Корнилія традиційно проводили в полі і в саду, планували розташування і висадку культур, готували землю до зимового відпочинку.

У день Корнилія не затівали перебудову вдома і взагалі не починали нових справ. Також вважалося поганою прикметою сидіти перед дзеркалом, особливо в темряві. Це прирівнювалося до ворожіння, яке церквою не віталося.

Нагадаємо, в жовтні церква відзначає сім свят. Вашій увазі повний календар важливих дат для православних.

Фото — картина Гербранда ван ден Екхаута «Видіння Корнилія сотника» (Wikipedia.org)

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