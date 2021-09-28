День вчителя в Україні: коли відзначають, традиції та історія свята

У першу неділю жовтня в Україні традиційно відзначається День вчителя. Цього року свято випало на 3 жовтня. «ФАКТИ» розповідають про його історію та традиції.

Міжнародний вчительський день був затверджений у 1994 році всесвітньою організацією з питань освіти, науки та культури ЮНЕСКО. Його святкували 5 жовтня. Саме в цю дату в 1966 році був прийнятий перший акт, який регулював умови роботи педагогів. В Україні день вчителя був заснований указом президента в 1994 році.

Свято випадає на вихідний день, тому школярі традиційно вітають вчителів напередодні в п'ятницю. У школах можуть організовуватися незвичайні заходи: проведення старшокласниками уроку самостійно, вибори серед школярів директора та вчителів, інші «нововведення».

Раніше повідомлялося, що в Україні відзначили День програміста, який випадає на 256-й день року — за кількістю чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У невисокосні роки це свято відзначають 13 вересня.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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