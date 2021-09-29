День Віри, Надії, Любові та Софії: що потрібно знати про це свято

30 вересня прийнято вітати жінок з іменами Віра, Надія, Любов та Софія. А Церква в цей день згадує історію юних мешканок Риму, що прийняли мученицьку смерть за християнську віру, а тому разом з матір'ю увійшли до числа святих. Перші свідчення про відзначення дня Віри, Надії, Любові та Софії відносяться до VII століття.

Згідно з деякими джерелами, дівчатка Пістіс (Віра), Елпіс (Надія) і Агапе (Любов) — це не реальні особистості, а збірний образ трьох християнських чеснот. Інші дослідники стверджують, що вдова Софія з трьома дітьми дійсно жила у II столітті і змалку виховувала дочок у християнській вірі. Тому дівчатка відкрито відмовилися поклонятися язичницьким богам, за що і були страчені імператором Адріаном.

У народі іменини трьох сестер і їхньої матері перетворилися на день шанування всіх жінок. У цей день не займалися рутинними домашніми справами, а ранок починали з традиційного плачу-оберегу. Як свята Софія плакала за своїми дочками, так і жінки давали волю почуттям і молилися, щоб не довелося насправді проливати сльози за близькими.

У церкві жінки купували три свічки — на честь Віри, Надії і Любові. Одну з них можна було принести додому, щоб потім ще раз разом помолитися про сім'ю і всіх родичів.

У День чотирьох святих не влаштовували гучних гулянь і не проводили церемонії вінчання, але домовлялися про сватання і весілля.

Привітати іменинниць можна красивими листівками і поздоровленнями у віршах.

Хай Віра серце радістю зігріє,

Надія вам життя благословляє

Любов веде до щастя і до мрії,

Мати Софія всім здоров'я посилає.

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Фото https://ua.depositphotos.com/, comandir.com

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