Міжнародний день лікаря 2021: яскраві листівки та привітання в картинках

У перші дні жовтня свої професійні свята відзначають представники двох важливих професій — у неділю, 3 жовтня, привітання отримували педагоги, а у понеділок, 4 жовтня, «естафету» підхопили лікарі. З ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я, у перший понеділок другого місяця осені відзначається Міжнародний день лікаря — день солідарності і активних дій лікарів усього світу.

Наша редакція приєднується до привітань лікарям, які стоять на сторожі здоров'я людей, особливо у складні «коронавірусні» роки. Зичимо вам, перш за все, здоров'я.

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Матеріал «Міжнародний день лікаря 2021: історія свята і кращі поздоровлення» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com та https://lux.fm.

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