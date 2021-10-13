Виставка скульптур Пінзеля та Музей пошти: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка:

14 жовтня — балет «Хачатурян»,

15 жовтня — опера «Набукко»,

16 жовтня — балет «Дама з камеліями»,

17 жовтня — опера «Фауст»,

19 жовтня — балет «Жизель».

Початок: 19.00.

Адреса: вул. Володимирська, 50.

Ціна: від 50 грн.

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До 17 жовтня в Національному музеї «Київська картинна галерея» проходить виставка «Такий різний Ройтбурд», присвячена пам'яті відомого українського художника.

Адреса: вул. Терещенківська, 9.

Ціна: від 50 грн.

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До 24 жовтня в Художньому центрі «Шоколадний будинок» проходить виставка художниці Анжеліки Паливоди «Фантоми».

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: від 50 грн.

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До 25 жовтня в Центрі української культури та мистецтва пройде виставка «Феєрія в'язання». В експозиції: одяг, іграшки, елементи декору, виконані в різних техніках.

Адреса: вул. Хорива, 19 В.

Вхід вільний.

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До 2 листопада в Артпросторі Київської публічної бібліотеки імені М. В. Гоголя проходить фотовиставка незалежного журналістського інтерактивного медіа Donbas Frontliner «Donbas. Лінія фронту». В експозиції: фотороботи Андрія Дубчака, Олени Максименко, Єви Фомичевої, Валерія Лещинського, Тетяни Фоменко, Світлани Задоровської, Валеріана Антоновича (посмертно).

Адреса: вул. В. Васильківська, 136.

Вхід вільний.

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До 12 листопада відкритий Музей пошти, в якому зібрані унікальні експонати двох останніх століть: Тут можна простежити історію пошти від XIX століття до сучасності, а також дізнатися, як був налагоджений зв'язок між людьми в допоштову еру. Серед експонатів — детальний макет сортувального центру, поштовий вагон і поштова карета в мініатюрі, телеграфний апарат, штемпелювальні машини, сургучниця, камзоли, друкарські машинки, а також колекція марок за 30 років незалежності нашої країни.

Адреса: вул. Митрополита Андрія Шептицького, 16/4 (ст. М. «Лівобережна»).

Вхід вільний.

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До 5 лютого в галереї «Хлібна» на території заповідника «Софія Київська» проходить виставка скульптур Йогана-Георга Пінзеля (коли його роботи, привезені з України, виставляли у Луврі, люди стояли в черзі годинами), його учня Франциска Олендзького та сучасного художника Олександра Животкова. Роботи цих авторів розмежовані століттями, але їх об'єднує вибір техніки та матеріалів — експресивне різьблення по дереву, а також глибока емоційність.

Адреса: вул. Володимирська, 24.

Ціна: 25 грн.

Фото day.kyiv.ua

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