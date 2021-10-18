«Харитини — перші полотнини»: яке свято відзначають 18 жовтня і що категорично заборонено робити в цей день

У понеділок, 18 жовтня, православні шанують відразу двох святих: мученицю Харитину Амісійську і святу Харитину Литовську. У народному календарі цей день отримав назву Харитинового дня, а також цю пору прозвали як «Харитини — перші полотнини».

Що можна робити 18 жовтня

Наші предки в День Харитини зазвичай приступали до домашніх справ. Дівчата і жінки сідали за прядки, а чоловіки починали робити валянки і займатися іншою домашньою роботою. Справи в полі до цього часу зазвичай припиняли через холоди.

Що не можна робити 18 жовтня

З 18 жовтня було пов'язано кілька заборон. По-перше, цей день вважався невідповідним для початку нового роману. Свататися, робити пропозиції і гуляти весілля було заборонено. Вважалося, що союз, укладений в День Харитини, принесе нещастя.

Також 18 жовтня заборонялося переїжджати або вирушати в тривалі поїздки. Наші предки вважали, що різка зміна обстановки може принести невдачу в фінансових і кар'єрних справах, а також викликати проблеми зі здоров'ям.

Проте сьогодні не можна байдикувати і лінуватися: ледарів можуть чекати великі неприємності.

Не рекомендується і надягати на себе нові речі. Вважається, що ще не ношений одяг зможе принести лише одні невдачі.

Також небажано проводити багато часу на холоді — є ризик застудитися.

Краще утриматися від переїдання, дотримавшись дієти.

Вкрай небажано в цей день заздрити чужому щастю — навпаки, рекомендується радіти за всіх ближніх.

Ще одна заборона — на побачення не можна ходити в темному одязі — це може привести до того, що зустріч з людиною буде останньою.

Прикмети дня

Згідно з народними прикметами, за погодою 18 жовтня можна передбачити настання зими. Якщо сніг цього дня не піде, то зима настане значно пізніше. Якщо сніг все-таки пішов, то варто готуватися до морозів.

Похолодання обіцяла також і безвітряна погода. Чайки, які голосно кричать, несуть звістку про те, що скоро бути дощу, а тріск і клацання дерев у лісі — на гарну погоду.

Іменини в цей день відзначають: Олександра, Олексій, Гавриїл, Григорій, Денис, Євдоким, Гермоген, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихон, Філарет і Пилип.

Нагадаємо, до кінця жовтня будуть відзначатися ще три важливих свята, серед яких — день пам'яті апостола і євангеліста Луки.

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