День Параскеви Сербської: чому не варто розпочинати нових справ та як уникнути проблем зі здоров'ям
27 жовтня православні вшановують пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила у XI столітті. Вона народилася в заможній сім'ї, але після смерті батьків роздала всю спадщину бідним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. А здійснивши паломництво до Святої землі, майбутня свята оселилася в Йорданській долині, і лише за два роки до смерті повернулася додому. За переказами, її мощі творили чудеса.
У народі помітили, що день Параскеви часто буває сирим і сльотавим, тому говорили: «На Грязнуху не буває сухо».
Традиції та звичаї 27 жовтня
27 жовтня існує важлива заборона — не можна прати та прясти пряжу. Вважалося, що хтось сяде за пряжу, втратить зір.
Також у цей день краще не розпочинати жодних нових справ, оскільки вони не дадуть бажаного результату.
Погодні прикмети дня
- Якщо на вулиці сніг та дощ — до негоди наприкінці травня.
- Якщо вітер із заходу — до вогкості.
- Якщо «неправильне» сонце на небі — до тихої погоди.
- Якщо яскраві зірки на небі, врожай буде багатим.
- Якщо ворони розкаркалися — до відлиги.
- Якщо розпочнеться дощ — до хорошого врожаю пшениці наступного року.
- Якщо сухо та вітряно — до посухи та неврожаю.
Нагадаємо, у листопаді на православних чекають дев'ять важливих свят і початок Різдвяного посту.100
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