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День Параскеви Сербської: чому не варто розпочинати нових справ та як уникнути проблем зі здоров'ям

9:30 27 жовтня 2021
День Параскеви Сербської: чому не варто розпочинати нових справ та як уникнути проблем зі здоров&#39;ям

27 жовтня православні вшановують пам'ять святої Параскеви Сербської, яка жила у XI столітті. Вона народилася в заможній сім'ї, але після смерті батьків роздала всю спадщину бідним і вирушила до Константинополя, де прийняла чернечий постриг. А здійснивши паломництво до Святої землі, майбутня свята оселилася в Йорданській долині, і лише за два роки до смерті повернулася додому. За переказами, її мощі творили чудеса.

У народі помітили, що день Параскеви часто буває сирим і сльотавим, тому говорили: «На Грязнуху не буває сухо».

Традиції та звичаї 27 жовтня

27 жовтня існує важлива заборона — не можна прати та прясти пряжу. Вважалося, що хтось сяде за пряжу, втратить зір.

Також у цей день краще не розпочинати жодних нових справ, оскільки вони не дадуть бажаного результату.

Погодні прикмети дня

  • Якщо на вулиці сніг та дощ — до негоди наприкінці травня.
  • Якщо вітер із заходу — до вогкості.
  • Якщо «неправильне» сонце на небі — до тихої погоди.
  • Якщо яскраві зірки на небі, врожай буде багатим.
  • Якщо ворони розкаркалися — до відлиги.
  • Якщо розпочнеться дощ — до хорошого врожаю пшениці наступного року.
  • Якщо сухо та вітряно — до посухи та неврожаю.

Нагадаємо, у листопаді на православних чекають дев'ять важливих свят і початок Різдвяного посту.

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