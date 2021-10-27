Хелловін у ботсаду та виставка «Керамічні панно»: куди піти у Києві у вихідні

У Національній опері України імені Тараса Шевченка :

28 жовтня — балет «Весілля Фігаро»,

29 жовтня — опера «Казки Гофмана»,

30 жовтня — балет «Раймонда»,

31 жовтня — опера «Норма»,

2 листопада — балет «Жизель»,

3 листопада — опера «Мадам «Баттерфляй».

Початок: 19:00.

Адреса: вул. Володимирська, 50

Ціна: від 50 грн.

***

30 та 31 жовтня у ботанічному саду імені Миколи Гришка відбудеться святкування Хелловіна. У програмі: екскурсія тропічним лісом у купольній оранжереї, лекції екологічних експертів, екологічна барахолка, акустична музика, виставка картин.

Адреса: вул. Тимірязєвська, 1.

***

До 21 листопада у Музеї української діаспори діє виставка Віри Томашевської «Керамічні панно».

Адреса: вул. Московська, 40б.

Ціна: 25−50 грн.

***

29 жовтня о 18:00 у мистецькому центрі «Шоколадний будинок» відбудеться презентація виставки живопису художника Андрія Чеботару «Турецька казка». Виставка триватиме до 10 листопада.

Адреса: вул. Шовковична, 17/2.

Ціна: 70 грн.

***

28 жовтня о 18:00 у Центрі української культури та мистецтва відкриється виставка «Мистецтво вишивки Лідії Гончарук», 29 жовтня о 13:00 — виставка «Колекційні іграшки Оксани Скляренко та Олега Сморчкова».

Адреса: вул. Хорива, 19 В.

Вхід вільний.

***

До 10 листопада у Музеї історії Києва відбувається виставка «Київська тусовка 1970-х» Олександра Міловзорова. До 28 листопада — виставка «Небо над Києвом». В експозиції: живопис та графіка Гліба Вишеславського, Володимира Буднікова, Василя Чегодара, Галини Григор'євої, Анатолія Титаренка, Бориса Туліна, а також моделі літаків, які випускали державне підприємство «Антонов».

Адреса: вул. Богдана Хмельницького, 7

Ціна: 50 грн.

***

Безкоштовно можна відвідати: 28 жовтня — Національний музей Тараса Шевченка (бул. Тараса Шевченка, 12), музей «Хата на Пріорці» (вул. Вишгородська, 5); 29 жовтня — Музей української діаспори (вул. Московська, 40б), Музей окупації Києва (вул. Славгородська, парк Партизанської слави); 31 жовтня — Національний художній музей України (вул. Михайла Грушевського, 6), Літературно-меморіальний музей-квартира Павла Тичини (вул. Терещенківська, 5), Літературно-меморіальний музей Максима Рильського (вул. Максима Рильського, 7), Літературно-меморіальний музей будинок-музей Марії Заньковецької (вул. Велика Васильківська, 121).

Нагадаємо, до 5 лютого у галереї «Хлібна» на території заповідника «Софія Київська» проходить виставка скульптур Йоганна-Георга Пінзеля.

Як повідомлялося раніше, у центрі столиці України, на Театральній площі, біля входу до Національного театру опери та балету розмістили скульптурну інсталяцію «Непередбачувані обставини».

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter