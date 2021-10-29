Хелловін-2021: традиційні страви, ворожіння та що категорично не можна робити напередодні Дня Усіх Святих

Хелловін, на який відбудуться святкові заходи у Києві та інших містах, відзначають у ніч із 31 жовтня на 1 листопада. Це свято походить від традицій древніх кельтів Ірландії та супроводжується численними звичаями. Так, у XVI столітті з'явилася традиція випрошувати солодощі. Карнавальні костюми і традиція приховувати обличчя виникла як захист від злих духів. Кольори свята — чорний та помаранчевий.

На Хелловін прийнято гадати. Дівчата кидають за спину шкірку яблука, а потім за її виглядом вони передбачали першу літеру імені майбутнього чоловіка. А біля дзеркала зі свічкою в дзеркальній гладіні можна розглянути риси судженого.

Популярно також ворожіння на бажання по гарбузовому насінню. Для цього в лівій руці затискається гарбузове насіння, а в правій — сире. Потім треба задумати бажання і попросити знайомого вгадати, в якій руці смажене насіння. Якщо вгадає, то бажання здійсниться.

На Хелловін прийнято готувати традиційні страви: яблука в карамелі, іриски та цукерки у вигляді кукурудзи. В Ірландії господині печуть схліб бармбрек з родзинками, до його тіста додаються горох, тріска, монети, кільце та клаптик тканини. Потім хліб розрізається та дається гостям, а по предмету, що попався, передбачається майбутнє. Горох і обручка свідчить про швидке весілля, тріска — про неприємності в сім'ї, монета — про достаток, тканина — про безгрошів'я.

Напередодні Дня Усіх Святих не можна пускати до будинку чорного кота, оскільки у вигляді тварини до будинку може потрапити злий дух. Не можна залишати поза домом особисті речі, тому що їх може прокляти погань. Треба зачиняти двері та вікна, щоб через них злі духи не проникли до хати.

Нагадаємо, що актуальна страва на Хелловін — це американський гарбузовий пиріг.

Фото: pixabay.com

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