Хелловін-2021: що категорично не можна робити 31 жовтня

Хелловін відзначають у ніч з 31 жовтня на 1 листопада, напередодні Дня Усіх Святих. Це свято вважається найстрашнішим у році й водночас найсмішнішим.

З'явилося свято в Ірландії. Раніше цей день символізував закінчення літа та настання нового року. За давньокельтською легендою, на Хелловін до влади приходить божество смерті, що закликає на допомогу душі померлих людей. Тому саме 31 жовтня ворота між світом живих та мертвих відчиняються, й душі померлих приходять на землю.

Люди не хотіли зустрічатися зі злими духами, тому вони намагалися відігнати їх за допомогою вогню та розваг. Одягалися в страшні костюми, щоб збити нечисть з пантелику та зійти за «своїх».

Цієї ночі заведено пити міцні спиртні напої, грати в азартні ігри та ворожити.

Що не можна робити на Хелловін

Не можна пускати до будинку чи на поріг чорного кота. Це може бути дух ворога чи відьми.

Також не можна залишати речі сушитися на мотузці. Після заходу сонця в них може вселитися нечиста сила, яка принесе лихо власнику та всім навколо.

Не можна залишати відчиненими вікна та двері — до будинку можуть потрапити злі духи.

На Хелловін не можна відмовляти людям, які просять, та дітям в солодощах.

Якщо вночі на Хелловін за спиною почуються кроки — не можна обертатися.

Прикмети

Якщо у цей день носити одяг навиворіт, то це відродить злих духів.

Якщо біля порога залишити гілку горіхового дерева та гарбуз, усередині якого запалена свічка, це віджене злих духів від будинку.

Чорна кішка в будинку напередодні Дня Усіх Святих не обіцяє нічого доброго, тому її намагалися прибрати з дому.

Якщо свічки постійно гаснуть, значить біля будинку кружляють злі духи.

«ФАКТИ» публікували кілька рецептів випічки, яка може бути окрасою святкового столу на Хелловін. Деякі ласощі мають назви, що відповідають святу.

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