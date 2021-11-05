Димитровська батьківська субота: традиції та заборони поминального дня

У суботу, 6 листопада, — день загального поминання померлих, який ще називають Димитровською або Дмитрієвою суботою.

У богослужбовому статуті цей день не є заупокійним, померлих поминають щороку у суботу перед днем ​​пам'яті великомученика Димитрія Солунського, який припадає на 8 листопада.

Він був людиною військовою, комендантом грецького міста Солунь, і у 306 був страчений за віру. Вважався покровителем воїнів, і у першу чергу церква у Димитровську поминальну суботу згадувала всіх воїнів, які загинули за віру та Батьківщину, а також усіх померлих раптовою смертю. Потім стали молитися за покійних батьків і за всіх споконвіку покійних християн.

Вже ввечері у п'ятницю, 5 листопада, в українських храмах відбуватиметься особлива заупокійна служба — парастас, якою розпочинається Димитровська поминальна субота.

Цього дня прийнято подавати записки з іменами покійних рідних та близьких, які зачитують священнослужителі під час заупокійного богослужіння.

Прийнято приносити в храм їжу для потреб приходу та нужденних, а також займатися благочинністю.

Традиційно у Димитровську суботу згадують про померлих, але не прибирають їхні могили — це робиться перед поминальним днем.

Цього дня не рекомендується влаштовувати галасливі вечірки та урочисті заходи. Втім, сумувати цього дня також не радять.

Приходячи на цвинтар, не слід розпивати алкогольні напої та залишати їх на могилах.

Якщо відвідати церкву у Димитровську поминальну суботу не виходить, то помолитися за своїх покійних можна і вдома: «Упокій, Господи, душі покійних рабів Твоїх: батьків моїх, родичів, благодійників (імена) і всіх православних християн, і прости їм усі гріхи та даруй їм Царство Небесне. Амінь».

У листопаді є ще кілька важливих церковних свят. Так, 21 листопада — Собор Архістратига Михайла (Михайлів день), а 27 листопада — день пам'яті апостола Пилипа, за яким почнеться Різдвяний піст, який ще називають Пилиповим постом.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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