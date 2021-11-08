Дмитрієв день: про що і як молитися святому

8 листопада православні християни відзначають день великомученика Димитрія Солунського, який жив у часи Римської імперії. За правління імператора Діоклетіана він обіймав високу дипломатичну посаду і проповідував християнство.

У народі цей день називали Димитрієм або Мироточцем через уявлення про мироточення мощів святого.

Вважається, що молитви перед образом Дмитра Солунського допомагають у лікуванні багатьох захворювань, особливо від очних. Перед цією іконою моляться також про допомогу тим, хто потребує зміцнення духу перед небезпекою.

Дмитра називають покровителем воїнів та захисником від ворожих нападів. Військові та їхні близькі можуть молитися святому про те, щоб вижити в бойових діях та подолати тяжкості несення служби.

Традиційний текст молитви до Дмитра Солунського такий:

«Святий і славний Великомученику Христів, Димитріє, скорий помічнику і заступнику всіх, що з великою вірою й надією на Господа линуть до тебе! Стоячи зі сміливістю перед Царем Небесним, разом з нами молитовно випроси у Нього прощення гpiхів наших, та щоби визволитись нам від всепагубної хвoрoби, землетрусу, пoтопу, вoгню, мeча і вічного покaрaння. Благай доброту Його, щоб Він щедрим був до міста нашого і до всякого міста, села і країни. Випроси у Царя царів дарувати перемогу та звитягу християнам над воpoгами їх, для всієї ж Держави нашої випроси спокій, тишу, міцність у вірі та успіхи в чеснотах і побожності. А всім нам, що щиро Йому вклоняємося та вшановуємо почесну пам’ять твою, виблагай благодатне зміцнення на справи благі, щоб ми все добре та вгодне для Владики нашого Христа Бога тут чинили, та сподобилися — за нашими покаянними благаннями й твоїми до Нього молитвами — наслідувати Царство Небесне для вічного прославлення Його з Отцем та Святим Духом. Амінь».

Нагадаємо, у листопаді віруючі відзначають дев'ять важливих дат та початок Різдвяного посту (його інша назва — Пилипів піст).

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