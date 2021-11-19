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Суспільство та люди

Міжнародний чоловічий день: найкращі листівки та привітання

8:43 19 листопада 2021
листівка

19 листопада світ відзначає Міжнародний чоловічий день. Цьому святу вже понад 20 років. Вперше виділити у календарі особливий день для чоловіків (не хлопчиків, не батьків, не військових, не представників окремих професій, а для всіх чоловіків) запропонували мешканці острівної держави Трінідад і Тобаго. Вони відзначили чоловіче свято у 1999 році. Згодом ідея припала до душі й іншим країнам, і зараз чоловічий день відзначають у шести десятках держав світу.

Ідею Міжнародного чоловічого дня підтримала й ООН. Але, окрім привітань організація щороку намагається наповнити свято новими смислами. До міжнародного дня проводять акції на підтримку чоловіків, розповідають про те, наскільки позитивною може бути чоловіча роль у вихованні дітей, у підтримці здорового клімату в сім'ї. В ООН нагадують, що ґендерна рівність, всупереч усталеним стереотипам, — це не лише про жінок, а й про чоловіків теж.

19 листопада – Міжнародний чоловічий день

Бажаю бути ніжним, позитивним,
Коханим, милим, гарним і спортивним.
В роботі — успіху й терпіння,
У справах — вічного горіння.

19 листопада – Міжнародний чоловічий день

Бажаю щастя і достатку
Ясного неба і тепла,
В житті — лиш злагоди й порядку,
Щоб доля світлою була.

Вам бажаю позитиву,
Мішки грошей, креативу
Нескінченої удачі
І поблизу моря дачі.

Щоб не пропустити головні свята листопада, до вашої уваги Церковний календар на листопад 2021 року: дев'ять важливих дат для православних та початок Різдвяного посту.

Фото pixabay.com

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