У Києві встановили 5 мініскульптур на честь меценатів міста

У межах проєкту «Шукай!» в декількох локаціях української столиці з’явилися 5 нових мініатюрних бронзових скульптур. Вони присвячені благодійникам, які сформували історичний вигляд Києва. Ця серія мініфігур була створена за активної участі благодійного фонду Zagoriy Foundation, повідомляється на сайті організації.

Zagoriy Foundation веде інформаційну кампанію «Хто за цим стоїть?», метою якої є дослідити внесок меценатів у культурну спадщину України. Співпраця з проєктом «Шукай!» дозволила віддати належне благодійникам, на кошти яких в столиці України були побудовані ключові пам’ятки архітектури. Перш за все це Києво-Могилянська академія та Національна філармонія України.

Одна з нових скульптур зображає Галшку Гулевичівну, яка пожертвувала свій маєток Київській братській школі. Саме з неї згодом утворилася Могилянка. Інші фігурки присвячені Катерині та Григорію Ґалаґанам, Михайлу Дегтярьову, Миколі Бунге та Давіду Марголіну.

«Чи знаємо ми, кому завдячувати, коли проходимо повз Музей літератури України чи Києво-Могилянську академію? Ми віримо, що наші скульптурки відкриють широкому загалові нові імена меценатів, які все життя вкладалися в розвиток нашого міста», — повідомила директорка Zagoriy Foundation Євгенія Мазуренко.

Проєкт «Шукай!», започаткований професійним гідом та амбасадоркою Києва Юлією Бевзенко, має на меті зберегти та популяризувати історію міста за допомогою мініскульптур, виготовлених з бронзи.

«Київ — це місто, побудоване меценатами. Те, що ми нині називаємо історико-архітектурною спадщиною столиці, найчастіше зведене саме за гроші благодійників, — відзначила Бевзенко. — Вони віддавали значну частину прибутків на освітні заклади, лікарні, театри, інфраструктуру міста. І імена цих людей мало для кого відомі».

Благодійний фонд Zagoriy Foundation був створений у 2015 році родиною Загорій, бенефіціарами фармацевтичної компанії «Дарниця», для реалізації благодійних проєктів. Zagoriy Foundation системно впроваджує накопичений поколіннями сім'ї Загорій досвід благодійництва. Місією фонду є розвиток культури благодійності в Україні. В цьому напрямі фонд впроваджує сталі проєкти й окремі активності. Також фонд є одним з ініціаторів та активним провайдером Всеукраїнського дня добрих справ #ЩедрийВівторок — частини глобального благодійного руху #GivingTuesday, що зародився у США.

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