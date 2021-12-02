Візьміть до рук сокиру: що не можна і що потрібно робити у Авдіїв день 2 грудня

2 грудня православні вшановують пам'ять пророка Авдія (Овдія) — цей день ще називають Авдєєвим.

Авдія Радетеля вважають покровителем домашнього вогнища, сім'ї та господарства. Є чимало прикмет та вірувань, пов'язаних із цим днем. Вважалося, що 2 грудня «лютує» погань, і що певні ритуали не дадуть їй проникнути до будинків.

Так, наприклад, «відлякувачем» вважалася сокира, покладена на ніч під ліжко. Підійдуть також інші гострі знаряддя праці — коси, серпи чи звичайні ножі.

Голова родини міг обходити будинок, постукуючи обухом сокири по дверях і віконних рамах, щоб «запечатати» житло, а жінки палили свічки. Цей день рекомендували тримати закритими кватирки.

А ось сам будинок слід було зігріти — добре протопити. Людям же зігріватися потрібно не спиртним (воно, до речі, не вітається через Різдвяний піст), а трав'яним чаєм з медом.

Поганою прикметою вважалися сварки з близькими людьми — якщо у цей день у сім'ї розбрат, то він може затягнутися надовго. Тож негативні думки та емоції слід тримати при собі, а не вивалювати на рідню. Людей, які вам неприємні, краще у цей день оминути.

Існують й погодні прикмети, пов'язані з Авдієвим днем. Хмарна погода обіцяла швидке потепління, а ясна — морози. Сніг і вітер віщували затяжну та холодну зиму. Якщо снігу випало багато, то врожай наступного року має бути добрим.

Про те, які ще церковні свята будуть у грудні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

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